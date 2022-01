'Phòng trà Online' đưa Erik và Phương Mỹ Chi đến với khán giả Đà Lạt

Nếu các chương trình Phòng trà Online Vol.1, 2, 3 diễn ra chủ yếu phục vụ khán giả xem trực tuyến thì từ Vol.4, ê-kíp thực hiện đã thay đổi định dạng, với phiên bản Live in nature - Hát giữa thiên nhiên.

Số trở lại đầu tiên – Phòng trà Online Vol.4 đã để lại những cảm xúc đẹp trong đêm Giáng sinh, với không gian vừa thần tiên xen lẫn cổ tích. Cùng với sự góp mặt của Trung Quân Idol và Văn Mai Hương cùng ban nhạc Vĩnh Tâm, Đêm Giáng sinh an lành – Sweet moment in sweet land (ở Hưng Yên) đã mở màn thành công cho chuỗi Phòng trà Online - Live in nature với hơn 200.000 lượt xem ngay tại thời điểm livestream.

Với Vol.5 diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 8.1, đây là chương trình đầu tiên được bán vé xem trực tiếp (ngoài ra, khán giả vẫn có thể xem livestream trực tuyến tại fanpage Top Live Show). Ê-kip sản xuất cho biết, khán giả sẽ thưởng thức minishow đầu tiên của Erik tại thành phố sương mù này, trong không gian thật đặc biệt: đồi Đỗ Quyên, Tà Nung. Chương trình sẽ mang đến những tiết mục song ca giữa Erik cùng Phương Mỹ Chi – 2 giọng hát vừa gây sốt trong bản Nam quốc sơn hà từ cuộc thi The Heroes. Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi lần đầu tiên trình diễn những bản tình ca bolero tại không gian đồi hoa của thành phố Đà Lạt – nơi sản sinh ra những bản tình ca bolero bất hủ.





Chia sẻ về sự kết hợp tại Phòng trà Online Vol.5, Erik cho hay: “Năm 2021, Erik và Phương Mỹ Chi đã kết hợp cùng nhau và may mắn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và yêu thích từ người hâm mộ. Sự kết hợp này cũng giúp Erik thăng hoa và giành quán quân tại The Heroes. Lần này Phòng trà Online Vol.5 sẽ là cơ hội cho cả hai anh em được đứng cùng nhau trên sân khấu một lần nữa. Với riêng Erik, đây là lần đầu tiên được thử sức với trình diễn âm nhạc phòng trà chuyên nghiệp trong không gian mở với khung cảnh núi đồi tại Đà Lạt. Erik hy vọng Phòng trà Online sẽ là phát súng mở đầu cho những kế hoạch âm nhạc đặc biệt của Erik trong năm mới 2022”.

Còn theo Phương Mỹ Chi: “Khác biệt với hình ảnh nữ ca sĩ chuyên hát dòng nhạc dân ca, lần này, Phương Mỹ Chi sẽ dành tặng khán giả những ca khúc bolero lãng mạn phù hợp với không gian nơi Phòng trà Online diễn ra. Bản thân Chi cũng rất hào hứng khi tham gia chương trình lần này vì đây là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi có cơ hội được trình diễn tại phố núi Đà Lạt. Bên cạnh đó Phương Mỹ Chi cũng chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc tết, cũng như sẽ có rất nhiều đêm nhạc tại TP.HCM và các tỉnh thành khác, mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ quý khán giả”.