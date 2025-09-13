Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh là một biểu tượng bất tử

Khánh Hoan
Khánh Hoan
13/09/2025 09:05 GMT+7

Tối 12.9, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025) và 95 năm phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 2025), đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt 'Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh'.

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết Nghệ An xưa thuộc nước Việt Thường, qua những thăng trầm, vùng đất này đã mang nhiều tên gọi khác nhau như: Hoài Hoan, Cửu Chân, Cửu Đức, Nhật Nam, Hoan Châu. Đến năm 1030, vua Lý Thái Tông đã quyết định đổi tên Hoan Châu thành châu Nghệ An.

Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh là một biểu tượng bất tử - Ảnh 1.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm

ẢNH: K.H

Trải qua gần 10 thế kỷ dưới danh xưng Nghệ An, mảnh đất này đã chứng kiến và tham gia vào mọi bước chuyển mình của dân tộc. Từ trong gian khó, mạch nguồn yêu nước và ý chí quật cường đã thấm sâu vào huyết quản của mỗi người dân, tạo nên một "chất Nghệ" riêng có: Cần cù, kiên cường, bất khuất, thủy chung, nghĩa tình.

Chính mảnh đất này đã sản sinh và nuôi dưỡng những bậc hiền tài, những anh hùng dân tộc làm rạng danh non sông đất nước.

Vào những năm 1930 - 1931, khi cả dân tộc sống trong "đêm trường nô lệ" dưới ách thực dân, phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tầng lớp công - nông Nghệ Tĩnh đã "đứng đầu dậy trước" thổi bùng ý chí và lòng yêu nước thành một ngọn lửa cách mạng rực sáng, đi vào lịch sử dân tộc với tên gọi "Xô Viết - Nghệ Tĩnh".

Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh là một biểu tượng bất tử - Ảnh 2.

Màn trình diễn 3D Mapping tái hiện hào khí Xô Viết - Nghệ Tĩnh

ẢNH: K.H

Dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh là một biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Xô viết - Nghệ Tĩnh chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên, là bản anh hùng ca dạo đầu cho thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh là một biểu tượng bất tử - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An" cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An

ẢNH: K.H

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt "Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 1931)" với 9 điểm di tích thành phần tiêu biểu, gồm: ngã ba Bến Thủy, đình Võ Liệt, nơi giặc Pháp tàn sát cuộc đấu tranh ngày 12.9.1930, mộ các liệt sĩ Xô Viết - Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7.11.1930, nơi xử bắn 72 chiến sĩ Xô Viết - Nghệ Tĩnh, đình Tám Mái, đình Trung, đình Lương Sơn, cơ sở cách mạng thời kỳ Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm 1931 (nhà cụ Vi Văn Khang).

Tin liên quan

Kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Ngày 11.9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2015). Diễn ra cách đây 85 năm, cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo.

Khám phá thêm chủ đề

Nghệ An Xô viết nghệ tĩnh cách mạng Di tích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận