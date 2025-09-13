Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết Nghệ An xưa thuộc nước Việt Thường, qua những thăng trầm, vùng đất này đã mang nhiều tên gọi khác nhau như: Hoài Hoan, Cửu Chân, Cửu Đức, Nhật Nam, Hoan Châu. Đến năm 1030, vua Lý Thái Tông đã quyết định đổi tên Hoan Châu thành châu Nghệ An.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm ẢNH: K.H

Trải qua gần 10 thế kỷ dưới danh xưng Nghệ An, mảnh đất này đã chứng kiến và tham gia vào mọi bước chuyển mình của dân tộc. Từ trong gian khó, mạch nguồn yêu nước và ý chí quật cường đã thấm sâu vào huyết quản của mỗi người dân, tạo nên một "chất Nghệ" riêng có: Cần cù, kiên cường, bất khuất, thủy chung, nghĩa tình.

Chính mảnh đất này đã sản sinh và nuôi dưỡng những bậc hiền tài, những anh hùng dân tộc làm rạng danh non sông đất nước.

Vào những năm 1930 - 1931, khi cả dân tộc sống trong "đêm trường nô lệ" dưới ách thực dân, phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tầng lớp công - nông Nghệ Tĩnh đã "đứng đầu dậy trước" thổi bùng ý chí và lòng yêu nước thành một ngọn lửa cách mạng rực sáng, đi vào lịch sử dân tộc với tên gọi "Xô Viết - Nghệ Tĩnh".

Màn trình diễn 3D Mapping tái hiện hào khí Xô Viết - Nghệ Tĩnh ẢNH: K.H

Dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh là một biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Xô viết - Nghệ Tĩnh chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên, là bản anh hùng ca dạo đầu cho thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An" cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An ẢNH: K.H

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt "Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 1931)" với 9 điểm di tích thành phần tiêu biểu, gồm: ngã ba Bến Thủy, đình Võ Liệt, nơi giặc Pháp tàn sát cuộc đấu tranh ngày 12.9.1930, mộ các liệt sĩ Xô Viết - Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7.11.1930, nơi xử bắn 72 chiến sĩ Xô Viết - Nghệ Tĩnh, đình Tám Mái, đình Trung, đình Lương Sơn, cơ sở cách mạng thời kỳ Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm 1931 (nhà cụ Vi Văn Khang).