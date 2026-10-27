Phong Vũ tiếp bước hành trình tri thức cùng học sinh đạt 1.600 SAT

Mốc 1.600 điểm SAT đưa Nguyễn Khoa Nam vào nhóm những thí sinh đạt mức điểm cao trên thế giới. Đằng sau thành tích là quá trình Nam duy trì kỷ luật, liên tục điều chỉnh phương pháp học và chủ động sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện, khắc phục những điểm hạn chế trong tư duy.

Chủ động thay đổi cách học với AI

Hành trình đạt điểm SAT tuyệt đối của Nam không chỉ đến từ việc dành nhiều thời gian học mà còn từ quá trình thay đổi phương pháp. Ở lần thi đầu tiên vào tháng 12.2025, Nam đạt 1.490 điểm. Sau đó, em dành thêm ba tháng để nhìn lại những điểm chưa tốt và thử sức lần thứ hai.

Nguyễn Khoa Nam - Tân sinh viên đạt 1.600 điểm SAT

Một trong những thay đổi đáng chú ý là cách Nam sử dụng AI. Thay vì chỉ yêu cầu công cụ đưa ra đáp án khi làm sai, em sử dụng ChatGPT và Gemini để phân tích nguyên nhân dẫn đến lỗi, nhận diện những điểm chưa phù hợp trong cách tư duy và tìm hướng khắc phục.

Với Nam, AI có thể đóng vai trò như một người hướng dẫn khi người học gặp vấn đề khó hoặc tiếp cận kiến thức mới. Tuy nhiên, công cụ chỉ phát huy hiệu quả khi người sử dụng vẫn chủ động suy nghĩ và biết đặt câu hỏi.

Cách học này cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của công nghệ trong quá trình tiếp cận tri thức. Thay vì sử dụng AI để tìm câu trả lời nhanh, người học có thể khai thác công nghệ để nhìn lại cách tư duy, phát hiện điểm yếu và từng bước cải thiện năng lực.

Từ công nghệ học tập đến hành trang đại học

Bên cạnh phương pháp học, Nam cho rằng kỷ luật là yếu tố quan trọng giúp em duy trì mục tiêu. Trong năm lớp 12, em đồng thời chuẩn bị IELTS, SAT và HSA, có giai đoạn phải thu hẹp thời gian dành cho các sở thích cá nhân để tập trung cho việc học.

Nguyễn Khoa Nam trên tay chiếc laptop HP Omen 16 tại showroom Phong Vũ

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Nam lựa chọn tiếp tục học tập tại Việt Nam và theo đuổi ngành Finance and Technology tại Đại học Ngoại thương. Ngành học kết hợp tài chính với công nghệ, dữ liệu và AI, những lĩnh vực Nam muốn tiếp tục khám phá trong những năm đại học.

Theo định hướng này, nhu cầu sử dụng thiết bị của Nam cũng cao hơn. Ngoài các tác vụ học tập thông thường, em dự kiến sử dụng máy tính cho lập trình, phân tích dữ liệu, làm video, thiết kế bài thuyết trình và các dự án nhóm.

Phong Vũ cùng HP và NVIDIA trao tặng Nam laptop HP Omen 16 trang bị RTX 5060, bổ sung một công cụ phù hợp cho chặng đường học tập mới.

Với cấu hình hướng đến hiệu năng, thiết bị được kỳ vọng hỗ trợ Nam trong những tác vụ liên quan đến lập trình, dữ liệu và các ứng dụng AI khi bước vào môi trường đại học.

Phong Vũ đồng hành cùng hành trình tri thức

Hoạt động trao tặng laptop cho Khoa Nam nằm trong chương trình "Tiếp bước tri thức" do Phong Vũ triển khai, với sự đồng hành của các thương hiệu công nghệ. Chương trình hướng đến những học sinh, sinh viên có nỗ lực đáng ghi nhận trên hành trình học tập, từ những bạn trẻ vượt qua hoàn cảnh đến những người chủ động tìm cách khai thác công nghệ để phát triển năng lực.

Phong Vũ cùng HP và NVIDIA trao tặng Nam laptop HP Omen 16

Theo đại diện Phong Vũ, mỗi học sinh có một hành trình khác nhau, nhưng công nghệ có thể trở thành một phần quan trọng trong quá trình học tập và phát triển của các em. Việc trao tặng thiết bị không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt mà còn tạo thêm điều kiện để người trẻ tiếp cận công nghệ, thử nghiệm những phương pháp học mới và chuẩn bị cho môi trường học tập phía trước.

"Tiếp bước tri thức" cũng là một trong những hoạt động Phong Vũ triển khai nhằm đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong mùa tựu trường. Bên cạnh việc trao tặng thiết bị, Phong Vũ hiện triển khai chương trình quy đổi điểm thi tốt nghiệp THPT thành voucher mua laptop, với mức ưu đãi được giới thiệu lên đến 5 triệu đồng. Theo doanh nghiệp, nhiều tân sinh viên có thể nhận mức giảm hơn 1 triệu đồng, kèm quà tặng có giá trị lên đến 3 triệu đồng, tùy theo mức điểm và điều kiện chương trình.

Laptop HP Omen 16 hiệu năng cao sẽ hỗ trợ Nam trong những tác vụ liên quan đến lập trình, dữ liệu và các ứng dụng AI khi bước vào môi trường đại học

Sự đồng hành của Phong Vũ và các thương hiệu công nghệ trong các hoạt động này hướng đến một mục tiêu chung: Giúp học sinh, sinh viên có thêm điều kiện tiếp cận thiết bị phù hợp khi bước vào năm học mới.

Với Khoa Nam, chiếc HP Omen 16 sẽ đồng hành cùng em trong chặng đường mới tại Đại học Ngoại thương, nơi tài chính được kết nối với công nghệ, dữ liệu và AI. Từ cách Nam sử dụng AI để thay đổi phương pháp học đến những mục tiêu phía trước, hành trình này cho thấy công nghệ có thể không chỉ là công cụ, mà còn trở thành một phần trong cách thế hệ trẻ học tập, khám phá và phát triển năng lực.