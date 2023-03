Phụ huynh bị lừa chuyển tiền: ‘Nhóm lừa đảo khiến tôi hoảng loạn'

Nhóm người lừa đảo mạo danh mạo danh giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện đã gọi điện lừa đảo với nhiều phụ huynh tại các trường: THCS Trần Văn Ơn, THCS Nguyễn Du (Q.1), Trường THCS Colette (Q.3), Trường Quốc tế Canada (Q.7), Trường Quốc tế Á Châu.

Trước thực trạng trên, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đến phụ huynh, học sinh, giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động rà soát thông tin, tránh trường hợp thông tin sai sự thật.

Sở yêu cầu trường học kiểm tra, rà soát các kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình, công khai đường dây nóng, đảm bảo được sự kết nối, liên lạc thông tin. Tương tự, nhiều bệnh viện cũng khuyến cáo phụ huynh cần liên lạc với nhà trường hoặc bệnh viện để kiểm chứng thông tin, tránh bị lừa đảo.

Nhóm lừa đảo đã lợi dụng tâm lý dễ hoảng loạng khi nghe tin con bị tai nạn để thwujc hiện hành vi lừa đảo Vũ Đoan

Hiện, Công an TP.HCM đang điều tra vụ việc. Cơ quan công an cảnh báo, khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất.