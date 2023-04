Phụ huynh đòi Apax Leaders cam kết đúng lộ trình hoàn học phí

K HÁCH SẠN TẮT ÂM THANH, MÁY LẠNH VÌ SỢ KHÔNG ĐẢM BẢO AN NINH

"Chúng tôi không quan tâm tái cấu trúc", "Hãy trả lại tiền"... là đa số phản ứng của phụ huynh TP.HCM trong những cuộc họp trực tiếp do Apax Leaders bắt đầu tổ chức từ đầu tháng 3.2023, sau hàng tháng trời đóng cửa trung tâm, cắt liên lạc. Hôm qua, ban lãnh đạo công ty này tổ chức liên tiếp 2 cuộc họp để gặp mặt khoảng 600 phụ huynh tại khách sạn Kỳ Hòa (Q.10, TP.HCM). Đây cũng là cuộc họp thứ ba và tư của Apax Leaders với phụ huynh tại TP.HCM.

Khác với những lần trước, cuộc họp tại Q.10 ban đầu không cho phép báo chí tham dự tác nghiệp.

Một phụ huynh tham gia cuộc họp cho PV Thanh Niên biết: "Cuộc họp diễn ra trong không khí hết sức căng thẳng. Khi Apax Leaders hỏi phụ huynh nào muốn tiếp tục cho con theo học, chỉ thưa thớt một vài người hưởng ứng. Nhưng lúc họ xin ý kiến ai muốn rút tiền, hầu như phụ huynh nào cũng giơ tay thể hiện thái độ. Phụ huynh đang tranh nhau nêu ý kiến. Riêng tôi cảm thấy không lấy được tiền nên về trước".

Giữa lúc cuộc họp đang diễn ra, phía khách sạn thông báo ngưng tổ chức họp do lo ngại không đảm bảo an ninh trật tự, sau đó tắt máy lạnh, hệ thống âm thanh khiến phụ huynh và ban lãnh đạo buộc phải họp "chay". Sau đó, Apax Leaders quyết định hủy đột ngột cuộc họp thứ hai làm nhiều phụ huynh không giấu nổi bức xúc vì mất thời gian di chuyển nhưng "xôi hỏng bỏng không".

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Apax Leaders, cho biết sẽ chia phụ huynh thành 2 nhóm để tiến hành hoàn trả học phí. Cụ thể, nhóm 1 gồm những trường hợp đã xác nhận số dư học phí, có lộ trình hoàn phí, bị quá hạn trả theo các cam kết trước đó ký với đại diện của Apax Leaders. Với nhóm này, Apax Leaders sẽ hoàn trả học phí trong 3 đợt, từ ngày 9.6 - 20.8 qua tài khoản ngân hàng, lần lượt với 20% ở lần đầu và 40% học phí ở 2 lần sau. Những phụ huynh chỉ cần được hoàn trả dưới 5 triệu học phí sẽ được thanh toán tất cả trong lần đầu.

Nhóm 2 là số phụ huynh còn lại, gồm đã xác nhận, đã có hoặc chưa có lộ trình, chưa xác nhận. Các trường hợp này được chia thành 5 đợt thanh toán, mỗi lần 20% chuyển qua tài khoản ngân hàng. Trong đó, có 3 đợt vào năm 2023 lần lượt ở các ngày 9.10, 20.11 và 20.12, cùng 2 đợt ở năm 2024 ngày 20.3 và 20.4.

Về cách thực hiện, Apax Leaders tự chuẩn hóa lại số liệu về phí và buổi học còn dư, tự liên hệ với từng phụ huynh để xác nhận, thời hạn là ngày 31.5. Những phụ huynh đã xác nhận mà cho rằng số phí chưa chính xác có thể đến văn phòng của Apax Leaders tại số 2, đường số 1, khu cư xá Đô Thành (P.4, Q.3) từ ngày 15.4 để làm việc trực tiếp.

"Tôi sẽ kiên định với 2 lời cam kết, một là đưa Apax quay trở lại như vốn có vào năm 2019, hai là trả lại tất cả học phí cho phụ huynh", ông Thủy khẳng định.

Trước đề xuất này của phía Apax Leaders, phụ huynh TP.HCM đồng ý nhưng đề nghị ông Thủy phải cam kết thêm nếu không thực hiện đúng lộ trình đã đề ra thì phải chịu trách nhiệm ra sao.

Sau nhiều lần ông Thủy từ chối cam kết, phụ huynh không chịu ra về, lực lượng Công an Q.10 có mặt để ổn định trật tự. Cuối cùng, phản hồi lại, ông Thủy nêu trong biên bản họp ký với đại diện phụ huynh TP.HCM: "Đây là lần cuối cùng tôi cam kết. Nếu không thực hiện được tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật". Cuộc họp kết thúc lúc 21 giờ 30.

Để trấn an hơn 100 người có mặt đợi họp đợt 2, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc điều hành Apax Leaders, đến giải thích lý do hủy họp, đồng thời xin lỗi phụ huynh. Ông Tuấn cho biết hiện tại Apax Leaders đã mở cửa lại 3 trung tâm tại TP.HCM gồm Him Lam (Q.6), Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) và Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp). "Trước giờ nhiều anh chị cho biết đến ngày trả phí, có giấy tờ, quá hạn rồi mà công ty chưa trả. Có rất nhiều trường hợp như thế. Và cái này là công ty lỗi, lỗi rất nhiều", ông Tuấn nói và thừa nhận công tác điều hành tại Apax Leaders chưa tốt.

"Tôi mới quay lại Apax Leaders. Tôi về đây xác định một điều là anh Thủy (ông Nguyễn Ngọc Thủy - PV) nợ tiền, nợ bất kỳ cái gì thì chỉ có chết mới không thể xử lý thôi. Còn thì anh sẽ xử lý đến cùng. Việc đối mặt với phụ huynh là phải làm đến cùng. Vì phụ huynh cũng ức chế lắm, nếu không gặp thì không thể giải tỏa vấn đề", vị tổng giám đốc chia sẻ thêm.

Cũng theo ông Tuấn, khi Apax Leaders mở cửa trở lại, chương trình giảng dạy sẽ kế thừa năm 2018. Chuẩn giáo viên bản ngữ của hệ thống trung tâm tiếng Anh này là người châu Âu. Nếu là người ở châu Mỹ, châu Phi, họ phải học ngôn ngữ Anh ở nước bản ngữ 4 năm trở lên hoặc sinh sống tại các nước bản ngữ 11 năm trở lên. "Đến nay đã có 40% giáo viên đạt chuẩn", ông Tuấn cho hay.