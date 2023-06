Phụ huynh Hà Nội chen nhau nộp hồ sơ cho con vào trường mới thành lập

Từ tối 12.6, hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại Trường tiểu học Vạn Bảo (Q.Hà Đông, Hà Nội) để xếp hàng chờ nộp hồ sơ cho con dự tuyển vào lớp 1 dù trường này thông báo nhận hồ sơ từ 8 giờ sáng ngày 13.6.

Phụ huynh đợi nộp hồ sơ xuyên đêm cho con vào lớp 1 O.S

Anh N.T (trú Q. Hà Đông) cho biết, từ 17 giờ ngày 12.6, đã có phụ huynh đứng ở cổng Trường tiểu học Vạn Bảo, đến khoảng 21 giờ cùng ngày có khoảng 200 phụ huynh chờ đợi.

Theo anh T., người đã xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ, cho biết các phụ huynh đều xếp hàng ngay ngắn, ý thức. Tuy nhiên, đến khoảng gần 8 giờ sáng nay 13.6, khi trường bắt đầu nhận hồ sơ, một số người đến sau đã xô đẩy khiến không khí náo loạn, tình trạng chen lấn, xô đẩy, thậm chí la hét đã diễn ra.

"Thấy tình hình không ổn, nhà trường đã phối hợp với công an phường sắp xếp cho từng người dân vào đăng ký 1 nên tình trạng chen lấn đã được đảm bảo", anh T. nói.

Giải thích lý do thức cả đêm để xếp hàng nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con, anh T. cho rằng đây là trường chất lượng cao và mới nên anh và nhiều người muốn cho con đến học.

Hàng trăm phụ huynh tập trung trước cổng trường sáng nay O.S

"Tôi biết năm ngoái có tình trạng xếp hàng nhưng cũng không đông như thế này. Đứa lớn nhà tôi học ở đây rồi nên muốn 2 chị em học cùng trường cho tiện đưa đón", anh T. chia sẻ và cho biết anh đã nộp được hồ sơ vì đợi từ rất sớm.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hà Đông, cho biết khá bất ngờ với việc hàng trăm phụ huynh xếp hàng từ đêm để nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 tại Trường tiểu học Vạn Bảo.

Theo bà Hằng, trường này chỉ lấy 200 học sinh nhưng nhu cầu phụ huynh quá lớn nên mới có cảnh xếp hàng đông và chen lấn xô đẩy. "Chúng tôi đã phối hợp với công an địa phương đảm bảo an toàn cho phụ huynh và mong người dân hết sức thông cảm. Q.Hà Đông vẫn còn một số trường tiểu học có chất lượng, được đầu tư cơ sở vật chất và giáo viên rất tốt như An Hưng, La Khê, Vạn Phúc, Đoàn Kết để các phụ huynh có thể tham khảo thêm...", bà Hằng nói.

Cảnh chen nhau nộp hồ sơ vào Trường tiểu học Vạn Bảo sáng nay CHỤP MÀN HÌNH

Trưởng phòng GD-ĐT Hà Đông chia sẻ thêm, trường Vạn Bảo mới thành lập 3 năm và tự chủ tài chính. Năm nay trường tuyển sinh chỉ tiêu cho 6 lớp 1. Những phụ huynh xếp hàng theo thứ tự từ 1 đến 200 sẽ nộp được đơn dự tuyển vào trường.

Trường tiểu học Vạn Bảo là trường công lập chất lượng cao được thành lập năm 2020. Mức học phí dự kiến của trường năm học 2023 - 2024 là 3,3 triệu đồng/tháng/học sinh (chưa bao gồm tiền ăn bán trú, đồng phục, xe đưa đón học sinh, học câu lạc bộ ngoài giờ... là những khoản thu sẽ được thỏa thuận giữa phụ huynh và trường).