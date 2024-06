Phụ huynh hào hứng cùng con ‘tiền trạm’ trước khi du học

Tại buổi giao lưu "Chào Hè, Chào New Zealand" do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tổ chức, các bậc cha mẹ đã bày tỏ muôn vàn cảm xúc trước chuyến hành trình khám phá New Zealand mà con sắp sửa khởi hành. Nếu như khóa du học hè được phụ huynh lên kế hoạch như một chuyến "tiền trạm" cho con trước khi du học tại New Zealand, thì sự kiện giao lưu là nơi để phụ huynh cùng con trải nghiệm trước một chút New Zealand giữa lòng Hà Nội.

Phụ huynh và học sinh đã có một ngày giao lưu rộn ràng, đầy phấn khởi trước thềm chuyến du học hè.

Hồi hộp và lo lắng khi "chú chim nhỏ" lần đầu xa tổ

Trước thềm du học hè, bố mẹ nào cũng thoạt đầu mang tâm lý hồi hộp và lo lắng. Chị Nga (Hà Nội) - một phụ huynh chọn chương trình trải nghiệm hè tại trường Albany Junior High School, New Zealand chia sẻ: "Ban đầu, mình cũng ngần ngại vì con sẽ xa nhà đến 8 tuần, nhưng hơn hết, mình mong con trải nghiệm cuộc sống độc lập để trưởng thành và tiếp cận nền văn hóa mới. Tuy đây là lần đầu tiên con du học hè, nhưng mình cảm thấy rất an tâm với điểm đến là New Zealand, và sự chăm sóc tận tình của đơn vị tổ chức trong quá trình đăng ký đến chuẩn bị hồ sơ visa."

Chị Nga cũng cho biết, qua phiên chia sẻ "Những lưu ý để có cuộc sống chất lượng với gia đình bản xứ (homestay)" trong chương trình "Chào Hè, Chào New Zealand", chị đã gặt hái được ‘bí quyết’ tư vấn cho con hòa hợp hình thức lưu trú homestay. Từ đó, chị tổng hợp thành một danh sách "Nên và không nên" về cách ứng xử. Trong đó có những dặn dò khi sử dụng khu vực sinh hoạt chung; cũng như sẵn sàng giúp đỡ hay tham gia vào các hoạt động cùng gia đình chủ nhà.

Cũng cùng tâm trạng lo lắng, chị Bích Ngọc (Hà Nội) - phụ huynh có con tham gia chương trình du học hè tại New Zealand tâm sự: "Dù hành trình chỉ kéo dài 3 tuần nhưng đây là lần đầu tiên bé đi nước ngoài mà không có bố mẹ bên cạnh. Cảm giác lo lắng phần nào vơi bớt khi thấy thầy cô đã cung cấp nhiều kiến thức cơ bản cho các con như chuẩn bị hành lý, hành trình bay; môi trường học tập tại New Zealand; mẹo để các con làm quen với bạn mới.".

Chị Ngọc cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt với sự xuất hiện của Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - bà Ginny Chapman để chào đón các em học sinh. Điều này cũng là chất xúc tác giúp chị Ngọc càng thêm an tâm vì cảm nhận được sự chăm sóc từ nhiều phía dành cho con khi con đặt chân đến đất nước New Zealand.

Bà Ginny Chapman trao tặng các phần quà nhằm hỗ trợ cho chuyến đi du học hè sắp tới của các bạn học sinh.

Háo hức với hành trình con khám phá thế giới

Chọn cho con chương trình trải nghiệm tại trường Long Bay College, New Zealand chị Minh Khánh (TP.HCM) tin rằng thời gian trải nghiệm tại xứ sở Kiwi sẽ là bước đệm để con mở rộng kiến thức và cả thế giới quan.

"Con không những tiếp xúc với kiến thức mới ở trường mà còn được cải thiện kỹ năng tự lập khi ở chung với người bản xứ." Đặc biệt, ở thế hệ đề cao chủ nghĩa cá nhân như hiện tại, chị Minh Khánh đánh giá cao hoạt động kết nối với bạn bản xứ, tạo thành đôi bạn cùng tiến (buddy) - điểm đặc biệt trong các chương trình hè New Zealand. Nhờ đó, chị tin con sẽ học được cách thảo luận và hợp tác để cùng tạo ra kết quả tốt hơn.

Các học sinh và phụ huynh thêm phần yên tâm khi được trao đổi cặn kẽ với các đại diện từ ENZ và đơn vị tư vấn du học.

Riêng gia đình chị M.P (Hà Nội), niềm háo hức đã bắt đầu ngay ở giai đoạn chuẩn bị hành lý. "Khi biết mình sắp du học hè, các con đã tích cực tìm kiếm thông tin về New Zealand. Hai con cũng tự chuẩn bị vali, chuẩn bị quà cho buddy và gia đình chủ nhà. Thậm chí khi biết chủ nhà có nuôi chó, con cũng chuẩn bị quà cho chú chó ấy nữa", chị M.P chia sẻ.

Chị cũng cho hay, các trò chơi tại buổi giao lưu khá thú vị, nhất là các thông tin về văn hóa và ngôn ngữ Māori tại New Zealand, qua đó cho thấy sự đa dạng và hài hòa văn hóa của xứ sở "thiên đường trên mặt đất". "Sau buổi giao lưu, mình sẽ cố gắng trau dồi cho hai bé kiến thức về văn hóa bản địa cũng như kỹ năng hòa nhập môi trường mới để các con có một chuyến du học hè thành công."

Điểm nhấn của buổi giao lưu còn có các trò chơi thú vị giúp học sinh hiểu thêm về văn hóa, địa danh tại New Zealand.

Sự kiện giao lưu "Chào Hè, chào New Zealand" là một phần của Chương trình Du học hè New Zealand (Kiwi Short Summer Programme - KSSP) do ENZ phối hợp với một số đơn vị tư vấn du học giới thiệu đến người học Việt Nam. Mùa hè ở xứ sở Kiwi chắc chắn không thể thiếu các chuyến tìm hiểu thiên nhiên, văn hóa, con người New Zealand được lồng ghép xuyên suốt - từ khám phá văn hóa Māori, tham quan địa danh nổi tiếng thế giới, đến cảm nhận tuyết rơi mùa đông ngay giữa chuyến du ngoạn mùa hè. Đây được xem là bước đệm để các em thực hiện ước mơ du học, bước ra thế giới sau đó.