Phụ huynh nghỉ làm, học sinh nghỉ học do đau mắt đỏ

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày qua có nhiều gia đình tại TP.HCM bị đau mắt đỏ, nhiều người phải nghỉ làm, nhiều học sinh phải nghỉ học vì bị bệnh này.

Chị T.T (19 tuổi, ở TP.HCM) cho biết đã bị đau mắt đỏ 5 ngày và phải nghỉ học, nghỉ đi làm thêm tại cửa hàng để đi khám và nghỉ ngơi theo hướng dẫn bác sĩ.

"Hai mắt em sưng đỏ mỏi nhiều, cảm giác rất khó chịu. Đặc biệt mỗi sáng ngủ dậy mở mắt không nỗi, nếu nhìn điện thoại thì còn đau nhức nhiều hơn nên em cũng không thể học online hay xem bài vở trực tuyến. May là dịp này chưa tới đợt thi cử", T. cho biết.

Tương tự, chị P.T.N (50 tuổi, ở quận Tân Bình, TP.HCM) là công nhân may mặc. Gia đình chị có 4 người nhưng đã có 3 người bị đau mắt đỏ gồm chị và hai con. Các bé phải nghỉ học , còn chị nghỉ làm theo hướng dẫn của công ty để tránh lây lan bệnh.

Chị Phạm Giàu (35 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: "Bé lớn nhà tôi 6 tuổi đang đi học thì cô giáo thấy mắt cháu đỏ chảy ghèn nên báo tôi đón về sớm. Một ngày sau thì mẹ và chồng tôi cũng bị lây đau mắt đỏ. May mắn là đến giờ, tôi và bé nhỏ chưa bị lây bệnh".

Chị N.D (30 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết chị là giáo viên mầm non, tham gia dạy và đưa đón trẻ. Tuy nhiên từ ngày 10.9, chị phát hiện mình bị đau mắt đỏ nên phải nghỉ dạy để tránh lây nhiễm cho đồng nghiệp cũng như các bé trong trường.

Theo Sở Y tế TP.HCM, qua số liệu giám sát của ngành y tế từ đầu năm 2023 đến nay, số ca bệnh đau mắt đỏ tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Từ đầu năm 2023 đến 5.9, tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM ghi nhận 71.740 lượt khám chữa bệnh do viêm kết mạc (đau mắt đỏ), tăng 21,9%, so với cùng kỳ năm 2022.