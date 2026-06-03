Phụ huynh và học sinh Gen Z kỳ vọng nhiều hơn một tấm bằng đại học

Phụ huynh, học sinh đối thoại cùng nhà trường

Không gian sự kiện được thiết kế như hành trình trải nghiệm thay vì buổi tư vấn tuyển sinh. Trước phần hội thảo, phụ huynh, học sinh đã tham quan hệ thống phòng học, phòng lab, studio; trao đổi với giảng viên theo hình thức 1-1 để giải đáp băn khoăn về ngành học, môi trường đào tạo.

Học sinh được tư vấn bởi sinh viên FPTU

Những câu hỏi trước ngưỡng cửa đại học

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm là phiên đối thoại giữa phụ huynh và nhà trường.

Trước lo ngại về việc sinh viên tham gia OJT thực sự được giao việc hay "chỉ mang tính hình thức", ThS Lê Bình Trung (Phó giám đốc Trường đại học FPT cơ sở TP.HCM) cho biết OJT không phải là kỳ thực tập thuần túy mà là nơi sinh viên được hướng dẫn, tham gia làm việc tại doanh nghiệp.

Ông Trung cho biết trường có mạng lưới hơn 500 đối tác và triển khai OJT theo nhiều đợt để đảm bảo chất lượng. "Nếu mỗi năm có khoảng 4.000 sinh viên thì không phải tất cả đều tham gia cùng lúc. Chất lượng từng kỳ OJT phụ thuộc vào doanh nghiệp đối tác và năng lực tổ chức của nhà trường. Trong gần 20 năm qua, đây là một trong những giá trị cốt lõi chưa từng mai một của FPTU", ông nói.

Hay trong thời điểm AI là chủ đề nóng, nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn: "Kỹ sư phần mềm làm gì trong thời đại AI?". ThS Lâm Hữu Khánh Phương (Giảng viên Kỹ thuật phần mềm) cho biết: "Công việc của Kỹ sư phần mềm không chỉ là viết code mà còn thu thập yêu cầu, xây dựng sản phẩm, kiểm thử, bàn giao, bảo trì. Vậy nên dù AI có thể hỗ trợ các công việc lặp lại nhưng về tổng thể, kỹ thuật phần mềm vẫn giữ vai trò quan trọng và là chương trình đào tạo cốt lõi của FPTU".

Phụ huynh đặt câu hỏi tại hội thảo

Về khác biệt của chương trình Logistics tại FPTU, TS Nguyễn Hoàng Dũng (Chủ nhiệm bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu) nhấn mạnh:"Điểm khác biệt lớn nhất là chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham vấn từ doanh nghiệp. Sinh viên được 'nhúng' mình vào các chuyến kiến tập, dự án thực tế. Việc cọ xát liên tục giúp các em tích lũy kinh nghiệm tương đương 1 - 2 năm làm việc, khi còn ngồi trên giảng đường".

Ngoài ra, hội thảo còn mang đến góc nhìn rất khác của giảng viên FPTU. Theo ThS Phan Thùy Thiên Hương (Chủ nhiệm bộ môn tiếng Anh) mục tiêu của nhà trường không phải đào tạo ra những sinh viên giống giảng viên, mà là tạo điều kiện để người học vượt qua giới hạn của thế hệ đi trước.

"Tại FPTU, giảng viên không phải là 'trần nhà' của sinh viên. Bởi nếu chúng tôi là 'trần nhà' của sinh viên thì thế hệ sau sẽ không thể tiến bộ được", ThS Hương chia sẻ.

Bên cạnh nội dung về chương trình đào tạo, nhiều phụ huynh còn trao đổi trực tiếp cùng nhà trường về học phí, học bổng, cơ hội học tập quốc tế,…

Phụ huynh, học sinh kỳ vọng nhiều hơn một tấm bằng

Là phụ huynh tham dự hội thảo, chị Trần Anh Minh Chiêu (TP.HCM) quan tâm đặc biệt đến chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện. Chị Minh Chiêu bày tỏ: "Điều tôi đánh giá cao là nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ và AI vào đào tạo. Tôi thấy chương trình đào tạo có thế mạnh về công nghệ, truyền thông trong môi trường doanh nghiệp, khả năng ứng dụng thực tiễn".

Tương tự, chị Huỳnh Bích Thùy (TP.HCM) - phụ huynh có con gái lớn đang học năm cuối ngành Quản trị kinh doanh tại FPTU và nay tiếp tục đưa con trai thứ hai đến tìm hiểu về trường chia sẻ:"Sau gần 4 năm quan sát con gái lớn học tập, tôi thấy quyết định vào FPTU là đúng đắn. Môi trường học tập giúp con trưởng thành hơn khi liên tục chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức, dù áp lực nhưng kết quả xứng đáng".

TS Nguyễn Hoàng Dũng (trái) giải đáp thắc mắc cho phụ huynh

Không chỉ phụ huynh, nhiều học sinh cũng dành mối quan tâm cho môi trường trải nghiệm thực tế tại FPTU.

Lê Huỳnh Hải Đăng, Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM), cho biết em quan tâm đến lĩnh vực công nghệ vì thấy phù hợp với thế mạnh bản thân. "Đến hội thảo, mục tiêu có thêm thông tin về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp của em trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết", Đăng cho biết.

Trong khi đó, Nguyễn Cảnh Bé, Trường THPT Trịnh Hoài Đức (Bình Dương cũ), lại quan tâm đến Công nghệ tài chính và thích chương trình đào tạo có định hướng thực tiễn, giúp sinh viên kết nối với doanh nghiệp, tạo cơ hội làm việc để tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi ngồi trên giảng đường.

Học sinh tìm hiểu các sản phẩm công nghệ

Thông qua hoạt động trải nghiệm và đối thoại trực tiếp do FPTU tổ chức, phụ huynh, học sinh không tiếp nhận thông tin một chiều mà được trực tiếp quan sát, đặt câu hỏi, tìm thấy điểm giao giữa mục tiêu của gia đình và sứ mệnh của nhà trường, để từ đó có thêm cơ sở lựa chọn hành trình đại học phù hợp.