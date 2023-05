Phụ huynh Việt ngày càng quan tâm đến an toàn internet cho con

Theo khảo sát của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) năm 2022, trẻ em Việt Nam sử dụng mạng xã hội đến 5 - 7 giờ mỗi ngày. Mùa hè đến cũng là thời điểm trẻ em có nhiều thời gian để lên mạng hơn. Với tỷ lệ và tần suất sử dụng internet ngày càng tăng, trẻ em hiện cần được trang bị các kỹ năng và kiến thức thiết yếu để tự chọn lọc thông tin lành mạnh, phù hợp với độ tuổi của bản thân.

Ông Marc Woo - Giám đốc điều hành phụ trách thị trường Việt Nam, Google châu Á - Thái Bình Dương cho biết khoảng thời gian nghỉ hè các em nhỏ có nhiều thời gian tương tác với mạng internet và thiết bị thông minh hơn.

YouTube là một trong những ứng dụng trên internet được trẻ em sử dụng nhiều tại Việt Nam Anh Quân

"Hiện có 97,4% trẻ em Việt Nam có sử dụng internet khi ở nhà và 52,8% trả lời được tiếp xúc với internet ở trường học", ông Woo chia sẻ tại sự kiện "Vui hè trực tuyến an toàn" tại Hà Nội sáng 31.5.

Chương trình “Vui hè trực tuyến an toàn - Em an toàn hơn cùng Google” là sân chơi hướng tới việc nâng cao kỹ năng sử dụng internet an toàn và hiệu quả, trang bị kiến thức phụ huynh định hướng nội dung học hỏi và giải trí cho con trong mùa hè sắp tới.

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp xúc nhiều với internet ở nhà cũng như ở trường, phụ huynh Việt nam cũng quan tâm hơn đến vấn đề an toàn trực tuyến của con. Theo báo cáo của Google năm 2023, có đến 64,1% phụ huynh chủ động tìm cách học hỏi công nghệ để dạy con về vấn đề này khi tham gia môi trường interrnet.

Trong hai năm vừa qua, Google đã phối hợp cùng các cơ quan đối tác và nhà trường để nâng cao ý thức an toàn mạng cho giáo viên, đưa họ trở thành lực lượng đồng hành bên trẻ nhỏ và phụ huynh của các em. Chỉ tính riêng với chương trình “Em an toàn hơn cùng Google" do Google phối hợp cùng Trung tâm tư vấn Sức khỏe gia đình và Phát tr iển cộng đồng (C.F.C) triển khai tại Việt Nam từ năm 2021, hơn một triệu học sinh và 7.443 giáo viên ở 1.115 trường tiểu học trên cả nước đã được tiếp cận thông qua các đợt tập huấn trực tiếp và trực tuyến giúp các em nâng cao kiến thức, sẵn sàng tham gia môi trường mạng an toàn và tự tin.

Sự phối hợp toàn diện của giáo viên với phụ huynh và học sinh cũng góp phần thay đổi giao tiếp trong mỗi gia đình theo hướng tích cực. Trước năm 2021, có đến 1/3 số phụ huynh được khảo sát cho biết chưa bao giờ nói chuyện với con về an toàn mạng. Đến năm 2023, gần 88% phụ huynh Việt Nam đã dễ dàng trao đổi với con về chủ đề này.