Phụ kiện cần nâng cấp khi mua Smart TV mới

Mặc dù việc này không gây hại cho Smart TV nhưng có thể làm giảm chất lượng hình ảnh và âm thanh, đặc biệt khi kết nối với các thiết bị chơi game hoặc phát trực tuyến cao cấp. Tùy thuộc vào tuổi đời và thế hệ của cáp HDMI, trải nghiệm xem TV của người dùng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đừng để cáp HDMI cũ làm phí tiền mua Smart TV 4K ẢNH: REUTERS

Một trong những vấn đề phổ biến nhất là cáp HDMI cũ không đủ băng thông để truyền tải tín hiệu từ các thiết bị chơi game hiện đại như Sony PlayStation 5 hay Xbox Series X. Các Smart TV mới thường hỗ trợ độ phân giải 4K và tốc độ làm mới 120 Hz, nhưng chỉ có cáp HDMI tốc độ cực cao (UHS) hoặc cáp HDMI Ultra96 mới có khả năng xử lý băng thông cần thiết cho những yêu cầu này. Các loại cáp cũ hơn, dù là cáp HDMI tốc độ cao cao cấp hay thông thường, đều có thể trở thành điểm nghẽn khiến tín hiệu bị giảm xuống độ phân giải thấp hơn.

Smart TV 'xịn' nhưng vẫn kém vì cáp HDMI

Bên cạnh đó, các định dạng HDR động như Dolby Vision và HDR10+ cũng yêu cầu băng thông cao hơn để truyền tải nội dung với màu sắc sống động và chân thực. Cáp HDMI tiêu chuẩn hoặc tốc độ cao không thể đáp ứng được yêu cầu này, trong khi cáp HDMI tốc độ cao cao cấp hoặc mới hơn có thể xử lý tín hiệu 4K HDR mà không gặp vấn đề.

Cáp HDMI cũ cũng có thể gây ra hiện tượng nhiễu hình ảnh, như đốm sáng, nhấp nháy hoặc màn hình đen, do khả năng chống nhiễu kém. Lớp chắn bảo vệ của cáp cũ có thể bị xuống cấp theo thời gian làm tăng khả năng bị nhiễu từ các thiết bị xung quanh.

Để đảm bảo trải nghiệm xem tốt nhất trên Smart TV mới, người dùng nên xem xét việc nâng cấp cáp HDMI cũ của mình. Cáp HDMI UHS là một lựa chọn lý tưởng giúp đáp ứng nhu cầu trong tương lai ngay cả khi người dùng chưa sử dụng hết các tính năng của nó hiện tại.