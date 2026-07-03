Phú Long và Keppel khởi công dự án nhà phố hai mặt tiền tại Mailand Hanoi City

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị triển khai dự án thực hiện nghi lễ khởi công

Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, đại diện các sở, ban, ngành TP.Hà Nội, lãnh đạo địa phương cùng đại diện Phú Long, Keppel và các đối tác triển khai dự án.

Estiva là một trong những phân khu trọng điểm của Mailand Hanoi City, có quy mô hơn 14 ha. Trong đó, Estiva Charm là dự án thành phần đầu tiên. Được triển khai trên diện tích 2,86 ha, gồm 109 căn nhà phố thương mại hai mặt tiền, dự án có hệ thống tiện ích nội khu gồm hơn 20 hạng mục như clubhouse, hồ bơi muối khoáng, khu thể thao, yoga, khu vui chơi trẻ em... đồng thời kết nối với hệ thống hạ tầng và tiện ích hiện hữu của toàn khu đô thị Mailand Hanoi City.

Theo chủ đầu tư, dự án có sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế gồm Land Sculptor, BYG và Ong & Ong trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: KEPPEL

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá việc khởi công Estiva Charm là bước đi phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển đô thị và thị trường bất động sản theo hướng bền vững, đồng bộ và lấy chất lượng sống của người dân làm trung tâm. Thứ trưởng nhấn mạnh, các dự án nhà ở cần được phát triển theo nhu cầu thực của người dân, gắn với quy hoạch đô thị, hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm hình thành những không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện ích và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, thứ trưởng ghi nhận năng lực, kinh nghiệm của Phú Long và Keppel trong phát triển bất động sản cũng như kỳ vọng Estiva Charm sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị xanh, văn minh và bền vững của thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long khẳng định niềm tin vào giá trị bền vững của Estiva Charm ẢNH: KEPPEL

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Vũ Anh Tú, Phó tổng giám đốc tập đoàn Sovico, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, cho biết Mailand Hanoi City, quy mô gần 300 ha, là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại Hà Nội, được định hướng trở thành Thành phố Sáng tạo, kết hợp không gian xanh, hệ thống tiện ích hiện đại và các giá trị văn hóa Hà Nội.

"Estiva là một trong những phân khu quan trọng của đại đô thị Mailand Hanoi City, còn Estiva Charm là dự án đầu tiên hợp tác giữa Phú Long và Keppel tại thủ đô. Phú Long tin tưởng dự án sẽ góp phần gia tăng sức sống cho Mailand Hanoi City, đồng thời mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng", ông Nguyễn Vũ Anh Tú chia sẻ.

Ông Loh Chin Hua – Giám đốc Điều hành Tập đoàn Keppel chia sẻ tầm nhìn và kỳ vọng dành cho Estiva Charm ẢNH: KEPPEL

Đến với lễ khởi công lần này, ông Loh Chin Hua – Giám đốc Điều hành Tập đoàn Keppel chia sẻ tầm nhìn và kỳ vọng dành cho Estiva Charm – dự án mở đầu cho hành trình hợp tác chiến lược với Phú Long tại Hà Nội. Trong khi đó, ông Lee Leong Seng, Giám đốc Bộ phận Phát triển bất động sản nhà ở, Bộ phận Bất động sản Keppel tại Việt Nam, cho rằng Estiva Charm không chỉ đánh dấu dự án đầu tiên giữa Keppel và Phú Long tại Hà Nội mà còn phản ánh sự đồng điệu về tầm nhìn phát triển của hai doanh nghiệp.

Theo ông Lee Leong Seng, Keppel có kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị bền vững, còn Phú Long có năng lực phát triển các khu đô thị quy mô lớn và am hiểu sâu sắc thị trường trong nước. "Sự kết hợp này sẽ tạo nên những cộng đồng dân cư chất lượng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đô thị của Hà Nội trong thời gian tới," ông Lee Leong Seng nhấn mạnh.

Trước Estiva Charm, Phú Long và Keppel đã hợp tác phát triển khu đô thị CELESTA tại TP.HCM. Việc triển khai dự án tại Mailand Hanoi City được xem là bước mở rộng hợp tác của hai doanh nghiệp ra thị trường Hà Nội.

Phú Long được thành lập năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản với các dự án đô thị và nghỉ dưỡng tại TP.HCM, Hà Nội, Lạng Sơn và Phú Quốc. Doanh nghiệp được biết đến với năng lực phát triển những quần thể đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn, được đầu tư bài bản và có tầm nhìn dài hạn, tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng và nhà đầu tư.

Keppel là doanh nghiệp quản lý tài sản và phát triển hạ tầng có trụ sở tại Singapore, hoạt động tại hơn 20 quốc gia trong các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối. Tại Việt Nam, doanh nghiệp là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5 tỉ đô la Singapore. Danh mục dự án của Keppel trải rộng từ cao ốc văn phòng hạng A, các dự án dân cư, trung tâm thương mại tới các khu đô thị phức hợp và các căn hộ dịch vụ tại Hà Nội và TP.HCM.