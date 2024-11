Phú Long và Tập đoàn 54 mở rộng hệ sinh thái golf và du lịch bền vững

THÔNG TIN TẬP ĐOÀN 54

54 là tập đoàn thể thao và giải trí hàng đầu, hoạt động trên 5 khu vực với 9 trụ sở đặt tại: Vương quốc Anh (London), Châu Âu (Sotogrande, Tây Ban Nha), MENA (Riyadh, Ả Rập Xê Út; Abu Dhabi & Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), APAC (Singapore, Việt Nam & Adelaide, Úc) và Mỹ (West Palm Beach, Florida). 54 hợp tác chặt chẽ với các chủ sở hữu bản quyền, cơ quan quản lý, thương hiệu hàng đầu và nhà đầu tư lớn, những ai có chung niềm tin vào sức mạnh to lớn của thể thao. 54 gồm ba lĩnh vực dịch vụ, mỗi lĩnh vực bao gồm hai phân khu: Tư vấn Chiến lược (Tư vấn và Dữ liệu & Thông tin chi tiết), Tối ưu hóa Tài sản (Vận hành và Thương mại), Kích hoạt & Tương tác (Sự kiện và Tiếp thị). Giá trị cốt lõi của chúng tôi là không ngừng đổi mới và tìm kiếm những giải pháp đột phá, vượt qua những giới hạn truyền thống.

Kể từ khi thành lập, Tập đoàn 54 đã được công nhận rộng rãi về sự tăng trưởng nhanh chóng và đổi mới trong ngành golf. Công ty đã được vinh danh là công ty tăng trưởng nhanh thứ 4 và thứ 12 ở Vương quốc Anh bởi Sunday Times Virgin Atlantic Fast Track 100 vào năm 2019 và 2020. Ngoài ra, 54 được xếp hạng thứ 171 trong danh sách FT1000 của Financial Times về các công ty tăng trưởng nhanh nhất ở châu Âu năm 2021 và đã được vinh danh năm lần liên tiếp là "Doanh nghiệp Golf của Năm" (Golf Business of the Year) tại World Golf Awards, gần đây nhất là vào tháng 11 năm 2024. Công ty cũng đóng vai trò tích cực trong LIV Golf League, giải đấu golf hàng đầu thế giới."

Để biết thêm thông tin về 54, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.weare54.com.