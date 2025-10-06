Phú Mỹ Hưng ‘bắt tay’ Nomura phát triển Hồng Hạc City, khách hàng 'lợi đơn lợi kép'

Phát triển lâu dài tại thị trường phía bắc

Sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng tọa lạc tại địa chỉ 677 Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) cho thấy định hướng phát triển lâu dài của Phú Mỹ Hưng tại thị trường phía bắc sau hơn 32 năm phát triển thành công ở khu vực phía nam.

Ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng, phát biểu tại sự kiện

Văn phòng kinh doanh của Phú Mỹ Hưng tại Hà Nội đã được cấp phép hoạt động từ cách đây gần 25 năm, đều nằm trong các cao ốc có vị trí đắc địa. Tuy nhiên, với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tốt hơn, ngoài việc chọn vị trí giao thông kết nối thuận tiện, sàn giao dịch bất động sản mới của Phú Mỹ Hưng còn được đầu tư, thiết kế là một không gian chuyên biệt, tối ưu công năng, trang thiết bị cao cấp và thẩm mỹ cao, nhằm giúp khách hàng khi đến đây có thể trải nghiệm, tìm hiểu các dự án một cách thoải mái trong không gian đón tiếp sang trọng.

Ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, nhấn mạnh: "Với năng lực và kinh nghiệm triển khai đô thị, chúng tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô phát triển ra ngoài TP.HCM. Sự hiện diện của sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội là lời khẳng định, cam kết đồng hành lâu dài của Phú Mỹ Hưng cùng khách hàng; mong muốn mang đến những giá trị thiết thực không chỉ trong quá trình mua nhà, mà cả sau khi khách hàng đã an cư".

Sàn Giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng tọa lạc tại 677 Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội)

"Bắt tay" Nomura Real Estate Vietnam phát triển Hồng Hạc City

Trong sự kiện khai trương Sàn Giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng tại Hà Nội, Phú Mỹ Hưng đã công bố thông tin hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Nomura Real Estate Việt Nam (Nomura Real Estate Vietnam) để cùng phát triển khu đô thị Hồng Hạc - Hồng Hạc City. Theo đó, Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam là đồng chủ đầu tư của dự án.

Được công bố vào tháng 6.2025, Hồng Hạc City là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển mở rộng của Phú Mỹ Hưng ra khỏi khu vực TP.HCM. Dự án thừa hưởng nhiều lợi thế từ nguồn lực của Phú Mỹ Hưng bao gồm: kinh nghiệm phát triển và vận hành đô thị quy mô lớn, tiềm lực tài chính vững mạnh, hệ sinh thái đối tác phong phú, uy tín…

Lễ công bố đồng chủ đầu tư khu đô thị Hồng Hạc City

"Một nguyên tắc bất biến của Phú Mỹ Hưng là luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Chúng tôi không bao giờ cho phép mình sao chép hay lặp lại một mô hình đô thị sẵn có, kể cả với chính đô thị Phú Mỹ Hưng. Thay vào đó, chúng tôi kế thừa, chọn lọc kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng lối sống, văn hóa địa phương, từ đó kiến tạo nên những không gian sống đạt chuẩn quốc tế nhưng vẫn hài hòa với bản sắc vùng miền", ông Hưng nói.

Được biết, Nomura Real Estate Việt Nam thuộc Nomura Real Estate Development có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn và uy tín hàng đầu tại Nhật Bản với gần 70 năm kinh nghiệm.

Ông Nobuaki Higashi, Tổng giám đốc Nomura Real Estate Vietnam, chia sẻ điều làm nên sự đặc biệt trong mối quan hệ hợp tác chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa những thế mạnh để tạo nên giá trị lớn hơn.

Phú Mỹ Hưng có bề dày kinh nghiệm trong phát triển đô thị và thành tích đã được khẳng định tại khu vực phía nam. Trong khi đó, Nomura mang đến tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản và chu trình cải tiến liên tục.

Ông Nobuaki Higashi, Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Nomura Real Estate Vietnam, phát biểu tại sự kiện

"Giá trị cốt lõi mà Phú Mỹ Hưng và Nomura mang đến tại Hồng Hạc City rất rõ ràng, đó là một phong cách sống mới. Chúng tôi tích hợp giáo dục, y tế, thương mại và công viên trong một môi trường an toàn, tiện nghi, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực miền Bắc; thiết lập các tiêu chuẩn vận hành rõ ràng về bảo trì, sửa chữa và phòng chống thiên tai, nhằm bảo vệ giá trị tài sản lâu dài…", ông Nobuaki Higashi nhấn mạnh.

Trong sự kiện, chủ đầu tư cũng ký kết hợp tác với ngân hàng VIB triển khai chương trình hỗ trợ tài chính đối với người mua Hồng Hạc City. Tính đến nay có 5 ngân hàng đồng hành cùng chủ đầu tư thực hiện chương trình hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua Hồng Hạc city, gồm: BIDV, ViettinBank, Vietcombank, VIB và ACB.

Phối cảnh dự án khu đô thị Hồng Hạc City

Hiện tại, khách hàng vay mua sản phẩm Hồng Hạc City sẽ được hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị hợp đồng với chính sách lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc kể từ khi ký hợp đồng cho đến thời gian nhận nhà theo hợp đồng mua bán. Trong 12 tháng tiếp theo kể từ khi nhận nhà, khách hàng sẽ tiếp tục được chủ đầu tư hỗ trợ 3% lãi suất trên tổng lãi suất do ngân hàng áp dụng.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược của Bắc Ninh, ngay cửa ngõ tiếp giáp vùng thủ đô và là trung tâm vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc, Hồng Hạc City được phát triển trên quỹ đất rộng 197,76 ha với quy hoạch đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe nhiều tầng và các công trình dịch vụ công cộng thiết yếu như y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa. Mật độ xây dựng toàn khu đô thị chỉ 27,9%. Quy mô dân số đô thị khoảng hơn 27.000 người.



