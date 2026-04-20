Phú Mỹ Hưng Harmonie ‘giữ nhiệt’ trong đợt mở bán thứ hai, tỷ lệ tiêu thụ 89%

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, kết quả này không chỉ phản ánh mức độ đón nhận tích cực, mà còn khẳng định năng lực phát triển sản phẩm và uy tín thương hiệu của Phú Mỹ Hưng khi mở rộng địa bàn

"Sức nóng" từ lượng khách tham dự đông đảo và giao dịch ổn định

Phú Mỹ Hưng mở bán đợt 2 có gần 900 khách hàng tham dự sự kiện, ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường

Sự kiện mở bán đợt 2 của dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie đã diễn ra trong không khí sôi động với sự tham dự của gần 900 khách hàng. Theo ghi nhận từ hệ thống ứng dụng (App) Phú Mỹ Hưng, đợt này dự án đạt hơn 1.000 booking. Dự án không chỉ thu hút khách hàng trong nước mà còn ghi nhận sự quan tâm từ nhóm khách quốc tế đến từ Pháp, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc... Điều này, chứng minh sức hút của một "tọa độ mới" tại nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt, nơi đáp ứng hoàn hảo nhu cầu an cư của giới chuyên gia và lao động chất lượng cao.

Phú Mỹ Hưng Harmonie tiếp tục “giữ nhiệt” trong đợt mở bán thứ hai với tỷ lệ tiêu thụ 89%

Tại sự kiện, nhiều khách hàng dù từng "lỡ hẹn" ở đợt trước vẫn quyết tâm bảo lưu quyền giữ chỗ (booking) để chờ đợi đợt này. Ghi nhận nhanh tại hội trường, anh Trần Quốc Huê (ngụ tại Quận 6, TP.HCM) chia sẻ về lý do kiên trì với dự án "Kỳ trước mình chọn căn một phòng ngủ, nhưng lúc bốc thăm số thứ tự tận ba trăm mấy, nên khi tới phiên thì đã hết loại căn này rồi. Thú thật mình cũng có chút lưỡng lự, định bỏ, nhưng cuối cùng quyết định chờ đợt này xem sao, cũng là cho mình thêm một cơ hội. Mình thấy chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng rất uy tín, dự án lại tốt nên muốn thử thêm lần nữa".

Bên cạnh đó, chị Lâm Thanh Vân cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối khi tiếp tục "xuống tiền" "Thực ra đợt 1 tôi đã may mắn mua được một sản phẩm. Hôm nay mở bán đợt 2, tôi mong muốn sở hữu thêm sản phẩm của Phú Mỹ Hưng nữa. Rất may mắn là tôi rút được hai lá thăm từ sớm nên đã mua thêm được hai sản phẩm tại Harmonie. Tôi tin chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, nên tích lũy nhiều sản phẩm dự án này để đầu tư cho thuê.

Giải bài toán tài chính cho người mua

Một trong những yếu tố lý giải sức hút của dự án đến từ chính sách tài chính được thiết kế theo hướng "giảm áp lực - tăng khả năng tiếp cận". Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 20% giá trị căn hộ khi ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được chia nhỏ thành nhiều đợt trong gần 29 tháng.

Lịch thanh toán linh hoạt, giảm áp lực tài chính cho khách hàng trẻ

Đáng chú ý, khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà. Cách thiết kế dòng tiền này giúp người mua không cần chuẩn bị nguồn tài chính quá lớn ngay từ đầu, đồng thời chủ động hơn trong kế hoạch tài chính cá nhân.

Thực tế, chính sách này phù hợp với nhiều nhóm khách hàng: từ người đã có tài sản sẵn muốn tận dụng dòng tiền để gia tăng danh mục đầu tư, đến nhóm khách hàng trẻ có thu nhập ổn định nhưng chưa tích lũy nhiều. Việc giãn tiến độ thanh toán giúp người mua giảm áp lực ngắn hạn, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị cho các kế hoạch sử dụng căn hộ để ở hoặc khai thác cho thuê trong tương lai.

Gia tăng giá trị sử dụng ngay từ khi bàn giao

Bên cạnh chính sách tài chính, tiêu chuẩn bàn giao cũng là yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm.

Khác với mặt bằng chung của thị trường, nơi căn hộ bàn giao thường chỉ dừng lại ở mức hoàn thiện cơ bản (trần, sàn, thiết bị vệ sinh), các căn hộ tại Phú Mỹ Hưng Harmonie được trang bị thêm hệ tủ bếp, bếp, máy hút mùi và máy lạnh ngay khi bàn giao.

"Mình mua để cho thuê. Vì công việc khá bận rộn nên nếu phải tự decor lại sẽ rất tốn thời gian. Căn hộ Harmonie được bàn giao khá đầy đủ, mình chỉ cần thêm một số nội thất rời vào là có thể cho thuê được ngay", chị Thanh Vân chia sẻ thêm.

Tiêu chuẩn bàn giao giúp người mua rút ngắn thời gian ổn định cuộc sống hoặc nhanh chóng đưa vào khai thác cho thuê, tối ưu hóa hiệu quả dòng tiền ngay khi nhận nhà.

"Tọa độ mới" đón đầu nhu cầu thực và giới chuyên gia

Tọa lạc tại khu vực trung tâm phát triển năng động, dự án hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng liên vùng và sự hiện diện của các khu công nghiệp lớn. Điều này giúp Phú Mỹ Hưng Harmonie trở thành lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng trẻ, chuyên gia và kỹ sư đang làm việc tại khu vực.

Anh Nguyễn Đình Mạnh cư dân tại Midtown, Phú Mỹ Hưng chia sẻ: "Dự án này tôi được tư vấn và tôi thấy khá tiềm năng về vị trí, quy hoạch, pháp lý. Tiềm năng đầu tư của Bình Dương có tỉ lệ lợi suất cho thuê cũng khá là cao nên tôi đã quyết định đầu tư".

Hình phối cảnh tổng thể dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie, nằm tại nút giao Mỹ Phước – Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt

Cụ thể, dự án nằm tại nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt, kết nối nhanh đến TP.HCM và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Khoảng cách gần các khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2… tạo lợi thế kép cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Đáng chú ý, vị trí dự án thuộc lõi Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM, liền kề phân khu công nghệ số quy mô 100ha. Điều này không chỉ giúp cư dân thừa hưởng hệ sinh thái đồng bộ trong tương lai mà còn tạo động lực tăng giá vượt trội khi dự án bàn giao vào cuối năm 2028, thời điểm loạt hạ tầng, tiện ích quy mô đi vào vận hành.