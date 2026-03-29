Phú Mỹ Hưng khai trương Trung tâm Nhà mẫu, sẵn sàng mở bán đợt 2

Hoàn thiện trải nghiệm khách hàng

Trung tâm Nhà mẫu Phú Mỹ Hưng Harmonie có vị trí ngay công trình dự án Harmonie tại giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Võ Văn Kiệt, phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là Thủ Dầu Một, Bình Dương). Đây là Trung tâm Nhà mẫu đầu tiên của Phú Mỹ Hưng tại khu vực đông bắc TP.HCM góp phần hoàn thiện hành trình tìm hiểu và ra quyết định của khách hàng.

Hàng trăm khách hàng tham dự lễ khai trương nhà mẫu dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie, tìm hiểu thông tin và cơ hội đầu tư trong không gian sự kiện chật kín người

Tại đây, ngoài căn hộ được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn bàn giao khi công trình hoàn thành để khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết kèm với bảng vật liệu cụ thể minh họa hạng mục bàn giao, chủ đầu tư cũng đã thực hiện 3 căn hộ mẫu hoàn thiện nội thất để khách hàng hình dung trọn vẹn không gian sống, tham khảo các mẫu thiết kế phù hợp.

Cùng lúc đưa ra 1 mẫu hoàn thiện cơ bản chuẩn bàn giao và 3 căn đầy đủ nội thất tham khảo mẫu thiết kế nhằm mang đến hình dung rõ nét cho khách hàng về sản phẩm đang quan tâm trước khi quyết định mua

Song song với Trung tâm Nhà mẫu mới tại Bình Dương, khách hàng tại khu vực trung tâm TP.HCM vẫn có thể tiếp tục tham quan nhà mẫu thực tại Sales Gallery Phú Mỹ Hưng (Quận 7 cũ) để thuận tiện cho việc di chuyển và tìm hiểu.

Bổ sung lực đẩy tài chính từ ngân hàng

Điểm nhấn quan trọng của sự kiện chính là nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Phú Mỹ Hưng và các ngân hàng Vietcombank, BIDV, VIB nhằm triển khai các giải pháp tài chính hỗ trợ người mua nhà.

Sự tham gia của các ngân hàng trong chương trình cho vay, trong đó có những tên tuổi thuộc nhóm "Big 4", góp phần bảo chứng cho tiềm năng, tính pháp lý cũng như năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư

Thông qua hợp tác này, khách hàng Harmonie có thể tiếp cận các chính sách tài chính linh hoạt với lãi suất 0% trong thời gian ưu đãi và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà vào quý 4/2028 cho khoản vay tương đương 30% giá trị căn nhà.

Đại diện doanh nghiệp cho biết: "Chúng tôi thiết kế chính sách tài chính theo hướng thực tế, giúp người mua ở dễ tiếp cận hơn, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu dòng tiền trong dài hạn".

Ngoài ra, dự án Harmonie có lịch thanh toán lên đến 29 tháng, giúp giãn áp lực dòng tiền.

"Chuẩn mực sống Phú Mỹ Hưng" lan tỏa đến khu vực đông bắc

Chủ đầu tư cho biết, với định hướng phát triển Phú Mỹ Hưng 2.0, mục tiêu rõ ràng là mang chuẩn mực sống Phú Mỹ Hưng đến gần hơn với người dân tại các đô thị phát triển năng động.

"Phú Mỹ Hưng Harmonie không chỉ là một khu căn hộ mới, mà là một chuẩn mực sống mới - Phú Mỹ Hưng Lifestyle. Chúng tôi cam kết mang lại sự an tâm tuyệt đối qua hệ thống an ninh đa lớp và mô hình quản lý chuyên nghiệp. Với chính sách bán hàng thiết thực, Harmonie là cơ hội để nhiều khách hàng trẻ tiếp cận bất động sản mang thương hiệu Phú Mỹ Hưng" - ông Bùi Duy Toàn đại diện Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Trong kỷ nguyên kiến tạo giá trị độc bản - Phú Mỹ Hưng 2.0, Phú Mỹ Hưng Harmonie là một trong những dự án tiêu biểu của doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa chiến lược nhân rộng không gian sống chuẩn Phú Mỹ Hưng Lifestyle trên khắp Việt Nam

Sự kiện này đánh dấu bước đi chiến lược trong việc hiện thực hóa không gian sống chuẩn Phú Mỹ Hưng tại khu vực đông bắc TP.HCM, đồng thời mở ra cơ hội sở hữu căn hộ "trong tầm tay" cho khách hàng vào đợt mở bán thứ 2, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4.2026.

Tâm điểm thanh khoản của thị trường

Với sự thành công của đợt mở bán đầu tiên 14.3 ghi nhận tỷ lệ tiêu thị 100%, hơn 1.500 lượt đặt chỗ (booking), cao gấp 2,5 lần giỏ hàng công bố, Harmonie hiện là "giỏ hàng" được săn đón bậc nhất khu vực. Sự kiện khai trương nhà mẫu và công bố đối tác ngân hàng lần này chính là bước đệm cuối cùng, chuẩn bị cho mở bán đợt 2, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4.2026.

Khách hàng tìm hiểu thông tin và thực hiện booking đợt 2

Phú Mỹ Hưng Harmonie được phát triển trên quỹ đất khoảng 2 ha, gồm 5 tòa nhà: A1, A2, A3, A4, A5 đặt tên lần lượt là Ivies, Camellia, Lavender, Olive, Peony có độ cao từ 32 đến 34 tầng. Công trình cung cấp khoảng 1.490 căn hộ cùng hệ tiện ích nội khu đồng bộ. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Ruby, thuộc hệ sinh thái Phú Mỹ Hưng, làm chủ đầu tư.

Sức hút của dự án còn đến từ vị trí "vàng" tâm điểm khu đông bắc, liền kề các khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2 - nơi quy tụ hàng ngàn chuyên gia quốc tế. Đặc biệt, việc nằm sát quy hoạch Đô thị Khoa học và Công nghệ 100 ha chính là "bệ đỡ" vững chắc cho tiềm năng tăng giá bền vững.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp được quy hoạch bài bản còn khan hiếm, Harmonie không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là lời giải cho bài toán đầu tư cho thuê bền vững tại khu vực cửa ngõ đông bắc TP.HCM.