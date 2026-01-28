Phú Mỹ Hưng lần đầu tiên ra mắt dự án căn hộ tại phía bắc TP.HCM

Hoạt đánh dấu bước khởi động lộ trình kinh doanh trong giai đoạn phát triển mới của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, và được xem là cột mốc quan trọng, khi Phú Mỹ Hưng lần đầu phát triển dự án căn hộ tại khu vực phía bắc TP.HCM (Bình Dương trước đây), sau hơn ba thập kỷ tập trung phát triển tại khu nam thành phố.

Sự kiện mở đầu hoạt động kinh doanh của Phú Mỹ Hưng đón 700 khách tham gia sự kiện ra mắt dự án Harmonie

Căn hộ "chuẩn Phú Mỹ Hưng" với mức giá dễ tiếp cận

Phú Mỹ Hưng Harmonie tọa lạc tại giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt khu vực được định hướng trở thành trung tâm mới phía bắc TP.HCM, thuộc lõi Đô thị Khoa học - Công nghệ trong tương lai, liền kề Khu công nghệ số tập trung, kết nối thuận lợi với các trục giao thông chiến lược trong tương lai như metro, Vành đai 3, Vành đai 4, đồng thời chỉ mất vài phút để tiếp cận các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, VSIP 2.

Phú Mỹ Hưng Harmonie cung cấp cho thị trường 1.490 căn hộ HÌNH PHỐI CẢNH

Trong bối cảnh khu vực phía bắc TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng, công nghiệp và kinh tế tri thức, giới quan sát đánh giá lợi thế vị trí Harmonie không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo nền tảng gia tăng khả năng khai thác cho thuê ổn định bởi vừa tiếp cận được cộng đồng các chuyên gia, kỹ sư, quản lý đang làm việc ở các khu công nghiệp đã có của Bình Dương trước đây, vừa đón đầu được lực lượng tinh hoa từ lĩnh vực công nghệ cao đang hình thành trong tương lai gần.

Điểm đáng chú ý của Phú Mỹ Hưng Harmonie là dự án được phát triển theo các tiêu chí cao cấp về quy hoạch, thiết kế, không gian xanh và tiện ích, nhưng được chủ đầu tư định vị ở phân khúc có mức giá dễ tiếp cận. Chủ ý của doanh nghiệp mở rộng cơ hội tiếp cận chuẩn sống Phú Mỹ Hưng cho nhiều nhóm khách hàng hơn, đặc biệt là người trẻ có nhu cầu an cư tại các đô thị năng động.

Phú Mỹ Hưng Harmonie kế thừa trọn vẹn tinh hoa quy hoạch, thiết kế, quản lý vận hành và phong cách sống Phú Mỹ Hưng Lifestyle HÌNH PHỐI CẢNH

Theo đó, toàn bộ dự án kế thừa những chuẩn mực đã tạo nên thương hiệu Phú Mỹ Hưng trong suốt hơn 30 năm qua, đồng thời được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của thị trường hiện nay.

Do vậy, đối với người mua, Phú Mỹ Hưng đang hướng đến tiêu chí "dễ mua - dễ bán - dễ cho thuê". Điều này dựa trên quy hoạch cơ cấu căn hộ đa dạng, diện tích vừa phải, tổng giá hợp lý và lịch thanh toán linh hoạt. Cụ thể căn hộ 2 phòng ngủ chiếm khoảng 69%, căn hộ 1 phòng ngủ chiếm 18%, phần còn lại là căn hộ 3 phòng ngủ cùng các sản phẩm đặc thù như Ground House và Garden House. Trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên các sản phẩm có tính thanh khoản và khả năng khai thác thực tế, nguồn cung cùng loại diện tích trên được đánh giá sát sườn với lực cầu hiện tại tại khu vực.

Tiện ích ngưỡng cửa

Chủ đầu tư cho biết hướng đến nhóm khách hàng trẻ không có nhiều thời gian di chuyển sau một ngày làm việc, nên quy hoạch dự án đặt trọng tâm vào việc thiết kế tiện ích đa dạng, tối ưu công năng để giúp quá trình tái tạo năng lượng hiệu quả cho cộng đồng bận rộn. Theo đó, dự án được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng - "resort living" với chuỗi tiện ích được bố trí từ tầng trệt đến tầng 14.

Đường chạy bộ trên cao dài 300m trên tầng 4 nối liền các tòa tháp giúp cư dân rèn luyện sức khỏe HÌNH PHỐI CẢNH

Trong đó, nhờ quy hoạch tổng thể công trình gồm 5 tòa tháp cao 32 - 34 tầng được bố trí sát rìa khu đất nên tạo khoảng xanh trung tâm tầng trệt rộng rãi và thuận tiện cư dân sống ở các tòa tiếp cận tiện ích thuận tiện. Thiết kế hướng tâm sử dụng hai yếu tố đặc trưng là mặt nước và hệ cảnh quan cùng cách bố trí tiện ích theo cả chiều cao và chiều dọc công trình giúp tạo nên hệ sinh thái tuần hoàn,vừa tạo tiện ích chung đáp ứng các nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe, không gian làm việc tại nơi ở, kết nối… của cư dân dù ở lứa tuổi nào, vừa mang vai trò điều hòa vi khí hậu cho toàn khu.

Ngoài các tiện ích như phòng yoga, phòng chơi cho trẻ em, gym, hồ bơi… nổi bật trong chuỗi tiện ích là cung đường chạy bộ trên cao dài 300 m nối 5 tòa nhà. Tại khối đế dự án có chủ đầu tư cũng thiết kế 23 cửa hàng để gia tăng dịch vụ mua sắm, giải trí, làm đẹp, ẩm thực, giáo dục…

Chủ đầu tư dành nhiều diện tích làm không gian xanh trong lòng dự án HÌNH PHỐI CẢNH

Với việc ra mắt Phú Mỹ Hưng Harmonie, Phú Mỹ Hưng cho thấy định hướng mở rộng không gian phát triển sang các khu vực giàu tiềm năng, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng bền vững và chọn lọc hơn.