Kinh tế Kinh tế xanh

Phú Mỹ nỗ lực sản xuất, bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2025

Nguồn: Nhiệt Điện Phú Mỹ
Nguồn: Nhiệt Điện Phú Mỹ
22/09/2025 15:45 GMT+7

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tổ chức họp sơ kết 8 tháng sản xuất điện, có sự chỉ đạo của ông Trần Đình Ân - Phó tổng giám đốc EVNGENCO3, Giám đốc Công ty, cùng ban giám đốc, đại diện các phòng, phân xưởng và CBCNV.

Phú Mỹ nỗ lực sản xuất, bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2025- Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp sơ kết

Trong 8 tháng đầu năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn như tổ máy thường xuyên dừng dự phòng, chạy tải thấp, khởi động/ngừng trong ngày, sản lượng điện của các nhà máy Phú Mỹ chưa cao. Tuy vậy, tập thể CBCNV đã nỗ lực, phối hợp tốt để bảo đảm các tổ máy luôn sẵn sàng, vận hành an toàn, ổn định.

Kết quả, sản lượng điện đạt 5,224 tỉ kWh, tương đương 54,56% kế hoạch năm, trong đó điện chạy LNG đạt 245,14 triệu kWh. Hầu hết chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt kế hoạch như suất sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng, hệ số đáp ứng. Hệ số khả dụng của các tổ máy đạt 99,04%, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO).

Phú Mỹ nỗ lực sản xuất, bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2025- Ảnh 2.

Trung tâm Điện lực Phú Mỹ

Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, bảo đảm kịp thời, hiệu quả và chất lượng. Trong năm 2025, công ty đã hoàn thành 2 công trình sửa chữa lớn (đại tu tổ máy GT13, trung tu tổ máy ST14) và 5/9 công trình khác theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, tiến độ và chất lượng.

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn chú trọng bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh quốc phòng, an toàn lao động; đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy và tổ chức diễn tập định kỳ hằng quý cho cán bộ, công nhân viên.

Phú Mỹ nỗ lực sản xuất, bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2025- Ảnh 3.

Công ty chú trọng công tác vận hành tại các nhà máy

Trong 4 tháng cuối năm 2025, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 2,285 tỉ kWh điện, với trọng tâm là duy trì tổ máy khả dụng cao, kiểm tra và xử lý kịp thời các bất thường thiết bị, giảm suất hao nhiệt, nâng cao độ tin cậy.

Công ty sẽ theo dõi sát thị trường điện, xây dựng phương án chào giá linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh giá khí tăng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, tăng cường kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị để kịp thời khắc phục sự cố, giảm tối đa thời gian dừng máy. Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh ứng dụng AI và Big Data trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Phú Mỹ nỗ lực sản xuất, bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2025- Ảnh 4.

Ông Trần Đình Ân - Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 3, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Đình Ân - Giám đốc công ty, biểu dương nỗ lực của các phòng, phân xưởng trong 8 tháng đầu năm 2025 với những kết quả tích cực đã đạt được. Ông nhấn mạnh, tập thể cán bộ, người lao động cần tiếp tục giữ vững tinh thần, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành, thậm chí vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.

