Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Tổng thống Bulgaria thăm Trường mầm non

Tại trường, hai phu nhân đã được các em nhỏ tặng hoa và vẫy cờ hai nước, được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật như nhạc kịch chuyển thể từ câu chuyện Bulgaria, xem nhảy Koro và nhảy sạp, nghe hát quan họ... trong khuôn viên trường.

Phu nhân Desislava Radeva bày tỏ ấn tượng và hạnh phúc khi dù cách xa hàng chục nghìn km, nhưng ở Việt Nam lại có một trường học dạy văn hóa của Bulgaria, "xứ sở hoa hồng".

"Tôi rất vui mừng khi có mặt tại ngôi trường có tuổi đời hơn 40 năm, là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria", phu nhân Desislava Radeva nêu cảm xúc đặc biệt khi vừa bước vào hội trường thấy hình ảnh các em nhỏ trong trang phục truyền thống Bulgaria và hát những bài hát về Bulgaria.

"Trẻ em là tình yêu, là tương lai của chúng ta. Tôi xin cảm ơn các thầy cô đã truyền đạt, dạy dỗ các em về tình cảm, tình yêu với đất nước Bulgaria", phu nhân Desislava Radeva nói, đồng thời chia sẻ kiến thức về món thịt nướng, sữa chua… là những món ăn truyền thống đậm đà bản sắc Bulgaria. Bà mong rằng, một ngày nào đó sẽ được đón các em trên đất nước của hoa hồng và thưởng thức những món ăn này.

Trường mầm non Việt - Bun được thành lập ngày 23.12.1981, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Bulgaria tặng trẻ em Việt Nam. Đây là trường mầm non công lập đạt tiêu chí chất lượng cao của Q.Hai Bà Trưng, là 1 trong 7 trường mầm non chất lượng cao của TP.Hà Nội.

Phu nhân Chủ tịch nước và phu nhân Tổng thống Bulgaria đến thăm Trường mầm non Việt - Bun ẢNH: THẢO PHẠM

Các em thiếu nhi và giáo viên tại trường chào đón hai phu nhân ẢNH: THẢO PHẠM

Hai phu nhân xem các cô trò Trường mầm non Việt - Bun biểu diễn văn nghệ ẢNH: THẢO PHẠM

Cũng tại đây, hai phu nhân cùng thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, từ vở nhạc kịch Bé Hoa đến trường, chuyển thể từ một câu chuyện Bulgaria, đến tiết mục múa Bulgaria mang tên Mùa đông ấm áp ẢNH: THẢO PHẠM

Hai phu nhân tham quan lớp học 5 tuổi mang tên Yanbibian (nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Bungaria), là một trong những lớp học được giữ nguyên bản từ khi Bulgaria xây dựng trường năm 1981. Tại đây, phu nhân Tổng thống Bulgaria đã tặng các em nhỏ món quà là hình nhân vật Yanbibian ẢNH: THẢO PHẠM

Bé Hiếu Minh, lớp mẫu giáo lớn, tặng hai phu nhân những bức tranh do em tự vẽ ẢNH: THẢO PHẠM

Nhân dịp này, phu nhân Chủ tịch nước đã tặng Trường mầm non Việt - Bun một thư viện xanh ngoài trời ẢNH: THẢO PHẠM