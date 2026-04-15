Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Trung tâm Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh

Tư An
Tư An
Theo TTXVN
15/04/2026 14:40 GMT+7

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Ngô Phương Ly thăm Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ngày 14.4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Đây là một trong 4 trung tâm thuộc Quỹ Tống Khánh Linh, tổ chức đoàn thể và từ thiện xã hội được đặt theo tên của bà Tống Khánh Linh (1893 - 1981), phu nhân ông Tôn Trung Sơn.

Phu nhân Ngô Phương Ly với trẻ em tại Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh

ẢNH: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Không gian Montessori; Không gian Tinh hoa và các lớp dạy về Kinh kịch, làm giấy, gốm sứ, thủ công mỹ nghệ

ẢNH: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly với các học viên của trung tâm biểu diễn tiết mục “Mộc Quế Anh quải soái” chào mừng

ẢNH: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà cho các học viên của Trung tâm đã biểu diễn tiết mục “Mộc Quế Anh quải soái” để chào mừng. Đội hình thiếu nhi Việt Nam tham gia Hành trình Đỏ tại Bắc Kinh cũng góp mặt trong một tiết mục.

ẢNH: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly viết lưu bút tại Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh

ẢNH: TTXVN

Tại trung tâm, phu nhân Ngô Phương Ly đã được nghe giới thiệu về Quỹ Tống Khánh Linh và hoạt động của Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh

