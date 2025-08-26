Phu nhân Tổng Bí thư dự lễ đặt tên đường Ngô Mạnh Lân tại Điện Biên

Sáng 26.8, tại P.Điện Biên Phủ (Điện Biên), tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ đặt tên đường Ngô Mạnh Lân - cố họa sĩ, đạo diễn, biên kịch, nhà nghiên cứu phim hoạt hình Việt Nam. Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời là con gái cố họa sĩ, nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân, cùng gia đình tham dự buổi lễ.

Phu nhân Tổng Bí thư cùng gia đình và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển đường Ngô Mạnh Lân ẢNH: TTXVN

Nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân (1934 - 2021) quê ở H.Thanh Trì (cũ), TP.Hà Nội. Ông là đạo diễn, biên kịch, họa sĩ, nhà nghiên cứu phim hoạt hình Việt Nam, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Cố họa sĩ, nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân được xem là người đặt nền móng cho lĩnh vực phim hoạt hình ở Việt Nam. Tên tuổi của ông gắn liền với loạt tác phẩm hoạt hình ghi dấu ấn, như Những chiếc áo ấm, Mèo con, Con sáo biết nói, Chuyện ông Gióng, Trê Cóc, Thạch Sanh, Phép lạ hồi sinh...

Ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1984; phong hàm Phó giáo sư năm 1991; vinh danh Nghệ sĩ nhân dân năm 1997.

Với Điện Biên, cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Lân từng tham gia chiến đấu và sáng tác trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Các tác phẩm đều đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm 2024, một triển lãm về ký họa của cố họa sĩ đã được tổ chức tại Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng gia đình cố Nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân ẢNH: TTXVN

Đường Ngô Mạnh Lân nằm cạnh Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, dài gần 310 m, rộng 11,5 m. Điểm đầu nối đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối là tuyến theo quy hoạch ven sông Nậm Rốm.

Đây là một trong 14 tuyến đường mới đặt tên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, vừa làm đẹp diện mạo đô thị.

Theo phương án đã phê duyệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, phường Điện Biên Phủ sẽ có thêm 13 tuyến phố mang tên các văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà sử học, như: Ngô Mạnh Lân, Nguyễn Thành, Nguyễn Quang Sáng, Vũ Ngọc Phan, Trần Huy Liệu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao, Lê Huy Toàn, Hoàng Đăng Vinh, Nguyễn Bích, Nguyễn Sáng và Mai Văn Hiến.