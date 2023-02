Phụ nữ Công an Vĩnh Long kết nối ‘giải cứu’ hơn 120 tấn cam sành

Thượng tá Võ Thanh Phương, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước thực trạng bà con nông dân trồng cam sành gặp khó khăn trong việc tìm nguồn tiêu thụ, Hội phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời tham mưu Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động, kết nối với Hội Phụ nữ các cấp trong lực lượng CAND để cùng chung tay giúp đỡ nông dân trồng cam sành trên địa bàn tỉnh tiêu thụ được hơn 120 tấn.

Nữ cán bộ công an đến tận vườn thu mua cam giúp người nông dân NAM LONG

Theo đó, hơn 10 ngày qua, Hội phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Long đã liên lạc, kết nối và phối hợp vận chuyển cùng với Hội Phụ nữ Công an TP.HCM, Hội Phụ nữ Trường ĐH an ninh nhân dân, ĐH Cảnh sát nhân dân, Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II, Ủy ban MTTQ VN Q.8 và UBND H.Củ Chi (TP.HCM) cùng người dân trong và ngoài tỉnh tiêu thụ cam sành, giúp người nông dân giảm bớt khó khăn trước mắt.

Cam sành "giải cứu" được đưa lên xe tải chở về TP.HCM tiêu thụ NAM LONG

Lực lượng nữ công an kết hợp với đoàn thanh niên công an tỉnh đến tận vườn thu mua và vận chuyển đến nơi tiêu thụ hơn 120 tấn cam sành cho bà con nông dân ở "thủ phủ" cam sành Vĩnh Long.

Thượng tá Võ Thanh Phương cùng các nữ công an hỗ trợ đưa cam sành về thành phố NAM LONG

Đây là một trong những hoạt động tích cực hướng đến kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.1910 – 8.3.2023) và 75 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11.3.1948 – 11.3.2023). Hoạt động nghĩa tình này của Hội phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời giúp đỡ người nông dân trong lúc khó khăn, nhận được sự trân quý từ người dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND phục vụ.