Phụ nữ hiện đại khéo chăm bữa cơm với Co.op Ready

Bữa ăn tiện lợi mang hồn cốt "cơm nhà"

Tiện lợi, dinh dưỡng và đậm đà hương vị Việt là những ưu điểm giúp Co.op Ready chinh phục vị giác và thị hiếu của người tiêu dùng khi cung cấp đa dạng món ăn chế biến sẵn, từ món kho, xào, canh đến các món nướng, hấp, salad...

Chị Nguyễn Thanh Thảo (ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), cho biết đi làm về muộn nên phần lớn bữa tối trong tuần là mua đồ ăn sẵn hoặc ăn tiệm. Từ ngày ăn thử các món nấu chín và sơ chế ở siêu thị Co.opmart gần nhà, chồng con chị đều khen hợp khẩu vị, nên chị thường chịu khó ghé siêu thị mua. "Ngày nào về sớm một chút thì mua đồ sơ chế về nấu, ngày nào về trễ hoặc không siêng thì mua đồ ăn sẵn, đem về nhà hâm nóng là cả nhà có bữa ăn ngon miệng, đầy đủ món. Thời gian tiết kiệm được tôi dành cho con và nghỉ ngơi", chị Thảo chia sẻ.

Co.op Ready cung cấp đa dạng món ăn quen thuộc với bữa cơm nhà

Co.op Ready không chỉ sở hữu thực đơn phong phú, đa dạng mà còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng và khẩu vị. Các món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi, chọn lọc từ hệ thống cung ứng của Saigon Co.op, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, thực đơn được thay đổi thường xuyên theo mùa, giúp khách hàng không bị nhàm chán.

Một điểm cộng lớn là Co.op Ready vẫn giữ được cảm giác "cơm nhà". Nhiều món ăn quen thuộc với người Việt như cá kho tộ, thịt kho trứng, canh chua cá lóc, gà kho gừng… được chế biến vừa miệng, không quá công nghiệp.

Xu hướng tiêu dùng hiện đại

Sự tiện lợi của Co.op Ready không chỉ nằm ở việc "ăn ngay", mà còn ở khả năng kết hợp linh hoạt. Người tiêu dùng có thể mua một vài món chính từ Co.op Ready, sau đó tự nấu thêm món canh hay xào nhanh để hoàn thiện bữa cơm. Nhờ đó, vừa tiết kiệm thời gian, vừa vẫn có sự tham gia của các thành viên trong việc chuẩn bị bữa ăn. Nhiều gia đình đang áp dụng cách mua "thực đơn trọn tuần" của Co.op Ready, tức là chọn đủ món sơ chế sẵn cho cả tuần rồi bảo quản lạnh. Mỗi ngày chỉ cần hâm nóng, kết hợp thêm rau quả tươi là có ngay bữa ăn hoàn chỉnh.

Co.opmart giảm giá nhiều mặt hàng thực phẩm cho bữa cơm phong phú và tiết kiệm

Theo đại diện Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), nhu cầu sử dụng thực phẩm chế biến sẵn đang tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm khách hàng là nhân viên văn phòng, gia đình trẻ và người cao tuổi sống độc lập. Co.op Ready được thiết kế để phục vụ nhóm khách hàng này, nhưng đồng thời vẫn giữ tiêu chí an toàn, tươi ngon và giá cả hợp lý. Thời gian tới Saigon Co.op sẽ mở rộng thực đơn Co.op Ready với nhiều món mới, tăng cường các lựa chọn tốt cho sức khỏe như món ít dầu mỡ, ít muối, giàu chất xơ.