Phụ nữ nội trợ và cách bổ sung canxi, bảo vệ xương chắc khỏe cho gia đình

Buổi chia sẻ với chủ đề dinh dưỡng có sự tham gia của bác sĩ Đào Thị Yến Thủy và diễn viên/ hot mom Tú Vi

Để hỗ trợ xương chắc khỏe, can xi là một trong những vi chất thiết yếu cần được bổ sung phù hợp với nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Ngoài ra, khoáng chất này còn góp phần giúp quá trình vận động được linh hoạt, dẻo dai hơn. Với nhận thức cải thiện chất lượng cuộc sống, người Việt đã và đang chú trọng hơn đến việc bổ sung can xi từ nhiều nguồn dinh dưỡng, và cụ thể hơn, từ bữa ăn mỗi ngày của cả gia đình.

Tại buổi chia sẻ chuyên sâu với chủ đề "Bữa ngon thêm can xi - Hỗ trợ xương chắc khỏe" cùng Webtretho diễn ra vào ngày 26.6, bác sĩ Đào Thị Yến Thủy - hiện là chuyên gia dinh dưỡng với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này đã mang đến nhiều kiến thức bổ ích. "Theo báo cáo của Viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam, chế độ ăn của người Việt chỉ đáp ứng 50% nhu cầu can xi của cơ thể" - bác sĩ Thủy cho biết. Trong khi cũng theo lời bác sĩ Thủy, Bộ Y tế khuyến nghị trung bình người trưởng thành cần 1.000 mg can xi mỗi ngày, tức là chế độ ăn hiện tại chỉ mới đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu thực tế.

1.000 mg can xi/ ngày là hàm lượng cần thiết cho cơ thể người trưởng thành

Đảm bảo hệ xương luôn ở được chắc khỏe là mục tiêu của việc bổ sung đủ hàm lượng can xi. Cụ thể hơn, khi được cung cấp đủ can xi, cơ thể chúng ta sẽ hạn chế các tình trạng như loãng xương, đau nhức và đẩy nhanh quá trình hồi phục các vết nứt gãy trên xương. Ngoài ra, can xi còn đóng vai trò trọng yếu với sự hình thành của răng, hỗ trợ dẫn truyền tín hiệu thần kinh và góp phần giúp cơ thể vận động dẻo dai, linh hoạt. Vì vậy, ở bất kỳ độ tuổi hay giới tính nào, can xi cũng vô cùng cần thiết. Hơn nữa, việc tìm hiểu nhu cầu can xi cụ thể cho từng lứa tuổi, tình trạng sức khỏe cũng vô cùng quan trọng để tối ưu việc hấp thu can xi mỗi ngày.

Theo lời khuyên từ bác sĩ Yến Thủy, gia đình cần tăng cường hấp thụ can xi bằng cách ưu tiên kết hợp các loại thực phẩm như: tôm đồng (1.120 mg can xi/ 100 g), phô mai (720 mg can xi/ 100 g), mộc nhĩ (375 mg can xi/ 100 g), lòng đỏ trứng gà (134 mg can xi/ 100 g), rau dền cơm (341 mg can xi/ 100 g) hoặc sữa chua (120 mg can xi/ 100 g),... Ngoài ra, từ báo cáo của Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA) trung bình người Việt ăn 85 gói mì/ người/ năm tương ứng khoảng 4 ngày sử dụng 1 gói, bác sĩ Yến Thủy nhận định việc bổ sung hàm lượng can xi vào mì gói cũng là giải pháp hiệu quả để cân đối dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày.

Cùng tham gia buổi chia sẻ còn có sự xuất hiện của diễn viên Tú Vi và cũng là hot mom được đông đảo các mẹ yêu thích quan tâm. Tán thành với nhận định từ chuyên gia dinh dưỡng, Tú Vi còn chia sẻ sâu về thách thức khi phải tìm cách cân bằng việc chuẩn bị những bữa ăn thơm ngon, đủ chất cho gia đình với lịch trình bận rộn của bản thân. Tú Vi tiết lộ nhà mình cũng rất thích ăn mì nên cô thường "chiều gu ăn uống của cả nhà bằng cách chọn mì có bổ sung can xi rồi chế biến thêm với rau củ quả để cân bằng dinh dưỡng".

Chế biến mì gói cùng đa dạng nguyên liệu là cách bổ sung can xi hợp lý nhưng vẫn đảm bảo khẩu vị ngon miệng

Để đáp ứng nhu cầu sống ngày một nâng cao, nhiều thương hiệu đã nghiên cứu bổ sung dưỡng chất vào sản phẩm gửi đến người tiêu dùng nhằm mang đến những bữa ăn không chỉ thơm ngon mà còn cân đối dinh dưỡng, Hảo Hảo là một trong số đó. Mì Hảo Hảo nay được bổ sung 333 mg can xi, cung cấp hơn 1/3 nhu cầu can xi cần thiết mỗi ngày, hỗ trợ xương chắc khỏe. Với chất lượng vẹn nguyên, Hảo Hảo đã bổ sung can xi trong hầu hết các sản phẩm mì ăn liền dạng gói. Đây được xem như giải pháp cân đối dinh dưỡng hiệu quả, đặc biệt là với các phụ nữ nội trợ. Bác sĩ Yến Thủy chia sẻ thêm, khi chọn mì làm bữa ăn chính, bạn nên kết hợp đủ 4 nhóm thực phẩm gồm tinh bột đường, chất béo, nhóm đạm và nhóm rau để bữa ăn thơm ngon chất lượng, cũng như cân bằng dinh dưỡng hơn.

Hảo Hảo đã bổ sung 333 mg can xi trong hầu hết các sản phẩm mì ăn liền dạng gói

Với những chia sẻ dễ hiểu, dễ áp dụng từ chuyên gia dinh dưỡng dày dạn kinh nghiệm, mong rằng những khẩu phần ăn vừa ngon lành chuẩn vị, vừa bổ dưỡng và cung cấp đầy đủ nhu cầu can xi sẽ xuất hiện đều đặn hơn trên bàn ăn hàng ngày của hàng triệu gia đình Việt Nam.