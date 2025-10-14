Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phụ nữ thời đại mới rèn nội lực bằng 'phương pháp 5S'

Uyển Nhi
Uyển Nhi
14/10/2025 17:00 GMT+7

Ngày 14.10, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM diễn ra tọa đàm nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 44 năm ngày thành lập Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM và chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20.10.

Tọa đàm với chủ đề "Phụ nữ thời đại mới, vững vàng nội lực - sẵn sàng vươn xa", có sự tham dự của tiến sĩ Phạm Thị Thúy (giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2), tiến sĩ Nguyễn Hữu Long (giảng viên Trường đại học Mở TP.HCM), đại diện Nhà văn hóa phụ nữ TP.HCM cùng đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả nhấn mạnh vai trò và giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời khuyến khích phụ nữ hiện đại rèn luyện bản thân, trau dồi tri thức và kỹ năng, phát huy nội lực và bản lĩnh để chủ động thích ứng, vươn lên trong thời đại mới.

Chia sẻ ở chương trình, tiến sĩ Phạm Thị Thúy cho rằng "nội lực" chính là sức mạnh bên trong, bao gồm thể lực, trí lực và tâm lực; từ đó giúp chúng ta cân bằng, tự tin và hạnh phúc.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long chia sẻ về phương pháp 5S giúp phụ nữ rèn luyện và phát triển nội lực, gồm: Sàng lọc - loại bỏ điều tiêu cực, giữ lại giá trị tích cực trong suy nghĩ và cuộc sống; Săn sóc - chăm lo cho bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần; Sắp xếp - tổ chức công việc, thời gian và cuộc sống một cách khoa học; Sạch sẽ - giữ gìn không gian sống và tâm hồn trong lành; Sẵn sàng - chủ động thay đổi, học hỏi và nỗ lực vượt qua giới hạn để vươn xa.

Phụ nữ thời đại mới rèn nội lực bằng 'phương pháp 5S'- Ảnh 1.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy (bên trái) phát biểu tại tọa đàm "Phụ nữ thời đại mới, vững vàng nội lực - sẵn sàng vươn xa"

ẢNH: U.N

Chuỗi hoạt động mừng ngày Phụ nữ Việt Nam ở TP.HCM

Bên cạnh tọa đàm, Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM còn tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt từ 25.9 - 30.10.2025.

Triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Âu tuổi 35, chủ đề "Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam", trưng bày 100 tác phẩm của 25 tác giả thuộc câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu (tại hội trường Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, số 2 Nguyễn Đổng Chi, quận 7 cũ).

Triển lãm tem và bưu ảnh "Duyên dáng Việt Nam - Dấu ấn qua tem và bưu ảnh", giới thiệu 48 khung với 96 phơi tem và bưu ảnh, do câu lạc bộ Sưu tập Tem thuộc Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM thực hiện.

Bên cạnh đó, triển lãm mỹ thuật "Nhịp cầu xanh - 2025", trưng bày 32 tác phẩm của 17 tác giả thuộc câu lạc bộ Họa sĩ nữ Ngân Hà.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực, khơi dậy nội lực, sự tự tin và khát vọng vươn xa của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

