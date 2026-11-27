Sau khi Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Trung Quốc ngày 19.11, Phú Quốc bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ để đón lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC cùng các đoàn đại biểu quốc tế.

Theo danh mục được phê duyệt, Phú Quốc triển khai 21 dự án phục vụ APEC 2027, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án PPP, đầu tư kinh doanh, với tổng vốn sơ bộ 186.000 tỉ đồng.

Đồng hành cùng tỉnh An Giang, Tập đoàn Sun Group đầu tư nhiều công trình trọng điểm từ sân bay, giao thông đến trung tâm hội nghị, đồng thời triển khai kế hoạch tuyển mới hơn 14.000 lao động trong năm 2027.

Toàn bộ các dự án phục vụ APEC dự kiến sẽ hoàn thành trước 30.5.2027 ẢNH: TDC

Sân bay, Trung tâm Hội nghị APEC và giao thông đồng loạt tăng tốc

Tại cuộc họp ngày 20.11 do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì, báo cáo của Sở Tài chính cho thấy 7 dự án phục vụ APEC 2027 đã đạt khối lượng thi công trên 60%, nhiều công trình trong số đó do Sun Group đầu tư.

Sau khi hoàn thành, nhà ga T2 dự kiến sẽ đạt công suất 20 - 24 triệu khách/năm ẢNH: TDC

Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh đạt 100%, nhà ga VIP đạt 99,85% và nhà ga hành khách T2 đạt 84,45%. Ngày 29.10, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, rộng 45 m chính thức được đưa vào khai thác sau khoảng 8 tháng thi công.

Nhà ga VIP rộng khoảng 9.890 m² đang được hoàn thiện để đón lãnh đạo cấp cao; nhà ga T2 hướng tới công suất 20 - 24 triệu khách/năm trong giai đoạn trước thềm APEC.

Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng dự kiến sẽ hoàn thành nội thất trước tháng 4.2027 ẢNH: TDC

Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC do Sun Group đầu tư, tổng vốn khoảng 21.860 tỉ đồng, đã đạt 79,3% khối lượng thi công. Tổ hợp gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC với tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m², hệ mái rộng 52.000 m² lấy cảm hứng từ những con sóng biển; Nhà biểu diễn đa năng 4.030 chỗ ngồi. Đến đầu tháng 11, kết cấu thép và tôn mái của trung tâm đã hoàn thành; phần kết cấu bê tông cốt thép Nhà biểu diễn đa năng đạt hơn 98%.

Nhóm công trình có tiến độ cao còn có dự án ngầm hóa hạ tầng khu vực Dương Đông (đạt 89,12%) và Trung tâm giám sát điều hành thông minh Phú Quốc (đạt 81,5%).

Tuyến đường sắt đô thị LRT đang đặt mục tiêu lắp đặt 70 m ray/ngày ẢNH: TDC

Về giao thông, tỉnh An Giang và Sun Group đầu tư tuyến tàu điện nhẹ LRT dài 17,59 km, tổng vốn gần 9.000 tỉ đồng, kết nối sân bay với Trung tâm Hội nghị APEC. Tuyến có tốc độ thiết kế 70 - 100 km/giờ, rút ngắn hành trình còn khoảng 20 phút. Sun Group cũng tham gia thi công dự án mở rộng đường tỉnh ĐT.975 lên quy mô 10 làn xe và Đại lộ APEC dài khoảng 3 km.

Ở lĩnh vực lưu trú, tập đoàn đang triển khai các khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán, bổ sung hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng và dịch vụ cho đại biểu và du khách.

17 tòa cao tầng tại ”đại lộ khách sạn” Ruby Beach đang dần thành hình ẢNH: TDC

Lãnh đạo tỉnh An Giang đã ghi nhận các dự án do Sun Group làm nhà đầu tư, nhà thầu thi công cơ bản bảo đảm tiến độ cam kết. Tại cuộc họp ngày 20.11, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư toàn bộ 21 dự án xây dựng bảng tiến độ chi tiết, huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm hoàn thành trước 30.5.2027; tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, thủ tục đầu tư và kiên quyết thay thế nhà thầu không đáp ứng tiến độ.

Đào tạo nhân lực, phổ cập tiếng Anh cho cộng đồng

Theo thống kê sơ bộ của Sun Group, riêng hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hàng không và y tế của tập đoàn tại Phú Quốc dự kiến cần tuyển mới hơn 14.000 lao động trong năm 2027.

Ngày 19.11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và Sun Group ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2031. Cùng thời điểm, các đơn vị thành viên Sun Group ký kết hợp tác với 8 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp về đào tạo nghề, ngoại ngữ, kỹ năng dịch vụ, thực tập và kết nối tuyển dụng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cùng Tập đoàn Sun Group ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2031 ẢNH: TDC

Khảo sát sơ bộ tại các cơ sở đào tạo cho thấy, trong số 8.681 học sinh, sinh viên dự kiến tốt nghiệp năm 2027, có 3.289 người học đúng nhóm nghề doanh nghiệp cần tuyển và 1.849 người thuộc ngành gần, có thể đào tạo bổ sung. Nguồn ứng viên tiềm năng này mới đáp ứng khoảng 36% nhu cầu dự kiến của Sun Group.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp xác định rõ "đào tạo ngành nghề gì, đào tạo bao nhiêu và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nào", gắn đào tạo với cam kết tiếp nhận nhân sự và chính sách đãi ngộ, để người dân ổn định cuộc sống, phát triển nghề nghiệp tại địa phương.

Sun Group dự kiến triển khai lộ trình 30 - 60 - 90 ngày, từ rà soát nhu cầu, xây dựng chương trình đào tạo đến thực tập và kết nối việc làm. Học viện Du lịch Mặt Trời cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh mở rộng đào tạo theo tiêu chuẩn EHL Hospitality Business School (Thụy Sĩ), với khoảng 70% thời lượng thực hành. Tỉnh An Giang cũng bồi dưỡng kiến thức APEC và hội nhập quốc tế cho 150 cán bộ, thanh niên tình nguyện và đại diện cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác đề án phổ cập ngoại ngữ ẢNH: TDC

Song song với đào tạo nghề, chương trình "Phú Quốc - Hello World" giai đoạn 2026 - 2030 do chính quyền đặc khu triển khai cùng Sun Group và các đối tác giáo dục hướng tới tài xế, tiểu thương, người lao động dịch vụ và học sinh, sinh viên, giúp người dân tự tin giao tiếp với du khách quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Với sự chỉ đạo của tỉnh An Giang và sự chung tay của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, Phú Quốc hướng tới không chỉ tổ chức thành công APEC 2027 mà còn tận dụng cơ hội này để phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, hội nghị và dịch vụ quốc tế của khu vực.