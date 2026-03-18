Phú Quốc: Cơ sở tiêm chủng quá tải sau ca tử vong nghi viêm não mô cầu

Sáng 18.3, một số cơ sở tiêm chủng ở khu vực Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, An Giang) trở nên quá tải khi rất đông phụ huynh đưa con em đến tiêm vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu.

Ghi nhận tại Trung tâm tiêm chủng T.A (đường 30.4), lúc 10 giờ cùng ngày, rất đông phụ huynh đưa con đến ngồi chờ tiêm chủng, xe máy đậu lấn cả ra lòng đường.

Anh Trần Minh Quốc (ở khu phố 2 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) cho biết anh đã ngồi chờ ở trung tâm này từ 8 giờ sáng, gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa được tiêm. Nhân viên trung tâm yêu cầu ngồi chờ, vì vắc xin sẽ có sau hơn 10 giờ.

Sáng 18.3, nhiều phụ huynh ở đặc khu Phú Quốc đưa con đi tiêm vắc xin viêm não mô cầu tại các cơ sở tiêm chủng

Anh Quốc còn cho biết anh có nghe tin 1 học sinh tử vong 2 ngày trước đó. "Dù chưa có kết quả bé đó tử vong có phải do viêm não mô cầu hay không, nhưng vì sức khỏe của con mình nên tôi đưa con đi tiêm ngừa cho an tâm", anh Quốc nói.

Khoảng hơn 10 giờ, phía Trung tâm tiêm chủng T.A cho biết vắc xin vừa về tới trung tâm, đảm bảo đủ cung cấp cho nhu cầu hiện tại của người dân.

Tương tự, tại cơ sở tiêm chủng L.C (đường Nguyễn Trung Trực) có rất đông phụ huynh đưa con đến tiêm ngừa. Tuy nhiên, tại đây, nhân viên lễ tân chỉ lấy thông tin khách hàng, hẹn khi nào vắc xin về thì sẽ liên lạc đến tiêm, vì vắc xin đã hết.

Trước đó, tin từ Trường tiểu học Dương Đông 4 cho biết, em T.H.N.Y (11 tuổi, nữ sinh của trường này) đã tử vong 2 ngày trước.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm y tế Phú Quốc, lúc 6 giờ ngày 16.3, bệnh nhi T.H.N.Y nhập viện trong tình trạng tím tái và nổi ban khắp người. Theo lời người nhà, trước đó bé bị sốt, mệt mỏi, đau đầu. Do tưởng sốt thông thường nên người nhà không để ý, đến khi bé sốt, nổi ban khắp người, kèm tím tái, khó thở thì mới đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ của Trung tâm Y tế Phú Quốc đã hồi sức tích cực theo đúng phác đồ quy định Bộ Y tế. Thế nhưng, do bệnh diễn biến quá nhanh và thời gian đưa vào viện trễ nên bệnh nhi Y. không qua khỏi.

Trung tâm Y tế Phú Quốc đã lấy mẫu gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang và Viện Pasteur để xét nghiệm bé Y. có bị viêm não mô cầu hay không.

Sáng 18.3, một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur.

Dù chưa xác định được nguyên nhân ca tử vong nêu trên, ngành y tế Phú Quốc đã chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm não mô cầu, như: Truy vết những người tiếp xúc gần, yêu cầu tự theo dõi sức khỏe dưới sự giám sát của lực lượng y tế; hướng dẫn chăm sóc trẻ; yêu cầu các trường cho học sinh đeo khẩu trang; khuyến khích phụ huynh đưa con đi tiêm vắc xin ngừa viêm não mô cầu; khử khuẩn lớp học...