Phú Quốc: Cưỡng chế, tháo dỡ thêm 6 bungalow lấn biển

Sáng 20.3, ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng TN-MT TP.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đơn vụ đang thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ 6 bungalow xây dựng trái phép trên đất bãi bồi ven biển ở xã Hàm Ninh.

Đây là 6 bungalow của ông N.L.V (38 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM), xây dựng tại tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc.

Công nhân đang tháo dỡ phần mái của một bungalow xây lấn biển HOÀNG TRUNG

Theo quyết định cưỡng chế của UBND TP.Phú Quốc, ông V. phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hậu quả do hành vi này gây ra cần được khắc phục là diện tích đất 1.211,7 m2 đất bãi bồi ven biển (thuộc nhóm đất chưa sử dụng) tại khu vực nông thôn do UBND xã Hàm Ninh quản lý.

Quyết định cưỡng chế yêu cầu ông V. khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đất nói trên cho UBND xã Hàm Ninh quản lý theo quy định.

Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng TN-MT TP.Phú Quốc, cho biết quá trình cưỡng chế 6 bungalow không bị sự phản ứng nào từ phía người vi phạm. Tuy nhiên, việc tháo dỡ gặp nhiều kho khăn do phải làm việc trên biển.

Tự nguyện tháo dỡ 8 bungalow vị trí tuyệt đẹp trên đất lấn chiếm tại Phú Quốc

Trước đó, ngày 31.10.2022, UBND TP.Phú Quốc cũng đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 8 bungalow tại tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh. Theo quan sát, tại đây có 3 dãy bungalow lấn ra biển. Như vậy, sau khi hoàn thành việc cưỡng chế 6 bungalow này thì vẫn còn 1 dãy bungalow chưa bị cưỡng chế.