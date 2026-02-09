Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
09/02/2026 14:30 GMT+7

Những năm gần đây, Phú Quốc liên tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lượng khách du lịch, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí ngày càng hoàn thiện, đảo ngọc đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách Việt mong muốn tận hưởng một kỳ nghỉ Tết hiện đại, trọn vẹn và khác biệt.

Theo số liệu từ ngành du lịch địa phương, chỉ riêng tháng 11.2025, Phú Quốc đón khoảng 510.000 lượt khách, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách cả năm 2025 ước đạt khoảng 8,3 triệu lượt, trong đó có 1,86 triệu lượt khách quốc tế. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Phú Quốc trên bản đồ du lịch trong nước, nhất là trong bối cảnh du khách có xu hướng ưu tiên các điểm đến "tất cả trong một" cho kỳ nghỉ ngắn ngày.

Phú Quốc thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Trong năm 2025, Phú Quốc đón gần 8,3 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,86 triệu lượt khách quốc tế

Hệ sinh thái du lịch đồng bộ từ bắc đến nam đảo

Một trong những lợi thế nổi bật của Phú Quốc là quy hoạch du lịch xuyên suốt toàn đảo, cho phép du khách dễ dàng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi. Khu vực bắc đảo phát triển mạnh mô hình nghỉ dưỡng gắn với giải trí quy mô lớn, đồng thời sở hữu nhiều điểm tham quan thiên nhiên đặc sắc như: Bãi Dài, Gành Dầu, Rạch Vẹm, Mũi Hàm Rồng hay Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Phú Quốc thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 2.

Rạch Vẹm và mũi Hàm Rồng tại bắc đảo được mệnh danh là “thủ phủ” của loài sao biển đỏ

Trong khi đó, nam đảo lại hấp dẫn với các bãi biển đẹp, khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp và không gian thư giãn phù hợp cho gia đình, nhóm bạn hoặc kỳ nghỉ dài ngày. Sự phân bổ hợp lý này giúp Phú Quốc đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên đến vui chơi, giải trí hiện đại.

Phú Quốc thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 3.

Thị trấn Địa Trung Hải phía nam đảo Phú Quốc mang phong cách châu Âu độc đáo

Corona Resort & Casino - điểm nhấn mới của du lịch Tết

Sự xuất hiện của Corona Resort & Casino được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện chuỗi sản phẩm du lịch – giải trí cao cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi hiện đại đang gia tăng, đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán. Thay vì phải kết hợp nhiều điểm đến khác nhau, du khách nay có thể trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm và giải trí trong cùng một hành trình tại Phú Quốc.

Phú Quốc thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 4.

Corona Resort & Casino - Tổ hợp giải trí & nghỉ dưỡng tại Phú Quốc

Đón đầu xu hướng du lịch "đa trải nghiệm"

Các tổ hợp du lịch tại Phú Quốc đang phát triển theo mô hình "all-in-one", cho phép du khách tối ưu thời gian di chuyển, kiểm soát ngân sách nhưng vẫn tận hưởng tối đa trải nghiệm. Xu hướng này ngày càng phù hợp với hành vi du lịch của người Việt, khi các kỳ nghỉ Tết không chỉ dừng lại ở nghỉ ngơi mà còn kết hợp khám phá, giải trí và tận hưởng dịch vụ chất lượng cao.

Phú Quốc thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 5.

Tinh Hoa Việt Nam - nơi lưu giữ nét Tết cổ truyền tại Phú Quốc

Thực tế cho thấy, thời gian lưu trú trung bình và mức chi tiêu cho các dịch vụ giải trí tại Phú Quốc đang có xu hướng tăng, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt từ du lịch đơn thuần sang du lịch trải nghiệm. Bên cạnh đó, lợi thế cảnh quan thiên nhiên với biển xanh, rừng nguyên sinh vẫn được bảo tồn, tạo nên sự cân bằng giữa phát triển hiện đại và giá trị tự nhiên.

Phú Quốc thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 6.

Hệ thống rừng phủ xanh phía bắc đảo

Giữa bối cảnh nhu cầu du lịch Tết ngày càng đa dạng, Phú Quốc đang từng bước hình thành chuẩn mực mới cho kỳ nghỉ Tết trong nước, nơi du khách có thể tìm thấy đầy đủ các yếu tố nghỉ dưỡng, giải trí, khám phá và trải nghiệm hiện đại trong một điểm đến duy nhất. Chính sự hội tụ này đã giúp đảo ngọc tiếp tục hút du khách dịp Tết Nguyên đán, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu trong xu hướng du lịch đa trải nghiệm của người Việt.

