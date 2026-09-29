Phú Quốc và chuyện của những người chọn ở lại

Đến vì công việc - an cư vì gia đình

Sau nhiều lần trở lại Phú Quốc, anh Phú - một chuyên gia bất động sản đã quen quan sát đảo Ngọc qua chuyển động của thị trường, hạ tầng và nhịp sống. Cảm nhận về nơi đây chỉ đổi khác khi anh nhìn hòn đảo bằng tâm thế của một người muốn tạo dựng tương lai lâu bền.

"Tôi vẫn nhớ rất rõ. Lần gần đây nhất quay trở lại, Phú Quốc cho tôi cảm xúc vừa thân quen, vừa ngỡ ngàng", anh kể. Nắng, gió và sắc biển vẫn thân thuộc, còn diện mạo đô thị đang đổi thay từng ngày, nhất là trước thềm APEC 2027.

Theo anh Phú, cảnh sắc có thể đưa du khách đến với đảo, nhưng để một gia đình yên tâm sinh sống, hòn đảo cần hạ tầng sống thực thụ, từ nhà ở, trường học, y tế, dịch vụ đến cộng đồng cư dân. "Người ta không chỉ tìm một điểm tựa để khởi sự, mà còn cần một nơi đủ điều kiện để an tâm cắm rễ", anh chia sẻ.

Sau những chuyến đi vì công việc, anh Phú quyết định đưa vợ và hai con đến đảo Ngọc sinh sống. Mỗi ngày của gia đình giờ được tạo nên bởi những khoảnh khắc bình dị: sáng đưa con đi học, chiều cả nhà cùng dạo phố ngắm biển rồi tối đến quây quần bên hiên nhà.

Khoảnh khắc thư giãn của gia đình anh Phú NGUỒN: MEYGROUP

Rời xa sự đông đúc, ồn ào và hàng giờ tắc đường tại đô thị lớn, gia đình anh được tận hưởng không khí biển trong lành mỗi ngày - điều vốn chỉ có trong những chuyến du lịch ngắn ngày. "Phú Quốc không còn chỉ là nơi để du khách đến rồi đi, mà đang thực sự trở thành một chốn để trở về và an cư", anh cho biết.

Từ chiếc vali mở ra một chương sống mới

Câu chuyện của anh David - một người Czech lại bắt đầu theo cách khác. Năm 2024, anh cùng con trai đặt chân lên đảo với chỉ một chiếc vali, dự định du lịch vài hôm và chưa nghĩ tới kế hoạch lớn hơn.

Trước đó, David đã làm việc và kinh doanh nhiều năm tại Czech. Cuộc sống ổn định, song anh không còn muốn tiếp tục xoay quanh công việc và những áp lực nặng nề. Khao khát tìm một nhịp sống khác đưa anh đến Phú Quốc, rồi thôi thúc anh mở IG Island Café & Gelato tại Dương Đông. Tại đây, David chăm chút từng ly kem, cốc cà phê, từ chất lượng đến hương vị sao cho phù hợp với khẩu vị người dân địa phương.

Những ngày đầu kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhưng David dần tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị: nụ cười của một đứa trẻ khi nhận ly kem, vài câu chuyện phiếm với người lao động ghé quán hay sự trở lại của những vị khách quen.

Anh David chuẩn bị cho một ngày làm việc mới NGUỒN: MEYGROUP

Phú Quốc vì thế dần trở nên thân thuộc. Sự cởi mở và chân thành của người dân địa phương khiến David cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi đây. "Mọi người biết tôi. Tôi biết họ. Nơi này trở thành cuộc sống thường nhật của tôi."

Chiếc vali mang theo trong chuyến đi ngắn ngày lại mở ra một chương sống mới. "Tôi không còn nghĩ Phú Quốc đơn giản là nơi mình đang sống nữa. Đây là nhà tôi", anh nói.

Niềm tin từ những ngày đầu gian khó

Với Mai (người Việt) và Ji-hoon (người Hàn Quốc), lý do ở lại đến từ dự định kinh doanh tiệm spa. Hai vợ chồng sớm nhận ra tiềm năng từ lượng khách hàng rõ nét: du khách lưu trú và cộng đồng đang sinh sống, làm việc trên đảo.

Tuy nhiên, cơ hội không đến ngay lập tức. Có giai đoạn, hoạt động kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng. "Gia đình tôi đã có những lúc tranh luận rất nhiều về việc có nên tiếp tục ở lại đây hay không", Mai nhớ lại.

Nhưng rồi vợ chồng họ chọn cách thích nghi. Mai theo dõi nhu cầu của khách, điều chỉnh dịch vụ và định lượng nguyên liệu; Ji-hoon tập trung đào tạo kỹ thuật cho nhân viên. Các liệu trình kết hợp phương pháp Việt - Hàn cùng những nguyên liệu quen thuộc dần được hoàn thiện cho phù hợp với các khách hàng địa phương.

Lượng khách dần tăng lên, nhiều người quay lại hơn và công việc từng bước đi vào quỹ đạo. Mai và Ji-hoon nhận ra phía sau nhịp du lịch, Phú Quốc đang hình thành đời sống cư dân với những nhu cầu ổn định. Việc đưa bé Ji-woo đến học tại Meyschool Đoàn Thị Điểm cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng: từ thử sức với cơ hội kinh doanh đến tạo lập cuộc sống ổn định cho cả gia đình.

Niềm vui bình dị mỗi ngày của gia đình Mai NGUỒN: MEYGROUP

"Phú Quốc cho chúng tôi một thị trường để phát triển công việc. Khi công việc có thể đi đường dài, chúng tôi cũng có thêm niềm tin để hoạch định tương lai cho gia đình", vợ chồng cô chia sẻ.

Phú Quốc - Nơi ta chọn ở lại

Ba câu chuyện trên đến từ những con người khác nhau về quốc tịch, độ tuổi, nghề nghiệp và lý do tới với đảo Ngọc. Tuy nhiên, họ đều gặp nhau ở một điểm chung: lựa chọn ở lại và tìm thấy chốn an cư tại Meyhomes Capital Phú Quốc.

Được MEYGROUP phát triển theo định vị "Thành phố đáng sống bên dòng sông Mey", Meyhomes Capital Phú Quốc là đô thị biển quy mô khoảng 300 ha tọa lạc ở trung tâm An Thới. Tại đó, một hệ sinh thái với gần 80 tiện ích đang từng bước hiện hữu, từ trường học, cơ sở kinh doanh đến công viên, khu thể thao, vui chơi - giải trí đáp ứng các nhu cầu thường nhật của cư dân.

Nhịp sống hiện hữu tại Meyhomes Capital Phú Quốc NGUỒN: MEYGROUP

Nhờ vậy, cư dân có thể học tập, làm việc, chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống ngay trong khu đô thị. Tất cả đang từng bước hiện thực hóa tinh thần "đáng sống" của dự án. Cùng với dòng người chuyển về sinh sống ngày càng nhộn nhịp, một cộng đồng văn minh và năng động cũng đang dần hình thành giữa lòng đô thị biển.

Từ những người xa lạ, họ dần có thêm hàng xóm, bạn bè, công việc và những mối gắn kết để Phú Quốc thực sự trở thành "nhà". Ranh giới giữa "khách của đảo" và "người của đảo" vì thế không nằm ở số năm sinh sống, mà ở khoảnh khắc mỗi người quyết định gắn bó và coi nơi đây là "quê hương" thứ hai.