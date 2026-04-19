Thời sự

Phú Thọ huy động 1.000 cảnh sát bảo đảm an ninh cho lễ hội đền Hùng

Tuyến Phan
19/04/2026 11:00 GMT+7

Sáng 19.4, tức mùng 3.3 âm lịch, mặc dù trời mưa lớn nhưng lượng khách đến Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) không ngừng tăng so với các ngày trước.


Công an tỉnh Phú Thọ dầm mưa phân luồng phương tiện đổ về giỗ Tổ- Ảnh 1.

Trời mưa to, CSGT tỉnh Phú Thọ vất vả phân luồng giao thông

ẢNH: CACC

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các nút giao thông trọng điểm, các trục đường chính để tổ chức phân luồng, điều tiết.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17 - 26.4, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ dầm mưa phân luồng phương tiện đổ về giỗ Tổ- Ảnh 2.

Lượng người và phương tiện đổ về đền Hùng ngày càng đông

ẢNH: CACC

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã xây dựng phương án, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng các loại trang thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Ngoài lực lượng công khai, công an tỉnh còn bố trí hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hóa trang tổ chức tuần tra, canh gác 24/24, nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp, móc túi và các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, hệ thống camera an ninh AI thế hệ mới được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư, trên các trục đường giao thông và khu vực đền Hùng, giúp ghi nhận hình ảnh, phân tích dữ liệu, nhận diện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

Hình ảnh sẽ truyền về trung tâm chỉ huy để chỉ đạo các tổ công tác kịp thời xác minh, xử lý.

Công an tỉnh Phú Thọ dầm mưa phân luồng phương tiện đổ về giỗ Tổ- Ảnh 4.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17 - 26.4

ẢNH: CACC


