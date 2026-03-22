'Phù thủy make up' Hồ Khanh: Tối kỵ khi làm việc với nghệ sĩ là 'nhiều chuyện'

Với vai trò nhà sáng lập, Hồ Khanh cho biết sau nhiều năm làm nghề, anh nhận ra không ít người đang dần đánh mất giá trị cốt lõi của ngành trang điểm. Anh cho rằng người làm nghề cần tập trung vào kỹ năng thay vì lời nói

Hồ Khanh là một trong những chuyên gia trang điểm thế hệ đầu tiên của showbiz Việt. Anh từng cộng tác với cả ba thế hệ ngôi sao: từ thời các nghệ sĩ chương trình Mưa bụi như Đình Văn, Tài Linh cho đến thời kỳ đỉnh cao của Bảo Yến, Nhã Phương, sau này là Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Đan Trường, Cẩm Ly, Lệ Quyên và đặc biệt là Ý Lan mỗi lần danh ca về Việt Nam. Gần 30 năm "chinh chiến" cùng nghề, Hồ Khanh được nhiều đồng nghiệp nể trọng thậm chí có người còn hào phóng đặt cho biệt danh 'phù thủy make-up'.

Khoảng 5 năm trở lại đây, Hồ Khanh lựa chọn lui về phía sau, tập trung vào công việc giảng dạy, nghiên cứu và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Anh giữ vai trò nhà sáng lập chương trình truyền hình thực tế Nghệ sĩ trang điểm tài năng 2026 (The M.U.A - Makeup Artist) thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn.

* Câu nói "múa cọ chứ không múa miệng" của anh gây nhiều chú ý. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về triết lý làm nghề đằng sau quan điểm này?

- Chuyên gia trang điểm Hồ Khanh: Khi nói câu đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại, các bạn nói rất nhiều, nhưng thực tế khi làm nghề, các bạn không diễn tả được tác phẩm, suy nghĩ, hay sự sáng tạo của mình. Các bạn không truyền tải được qua từng nét cọ để thể hiện trên gương mặt của một người.

Ví dụ, các bạn nói rất nhiều về kỹ thuật này, phong cách nọ, nhưng khi thực tế đối diện với một gương mặt, các bạn đã nhìn nhận xem gương mặt đó thuộc kiểu gì chưa? Hốc mắt ra sao? Vị trí môi, khẩu hình miệng như thế nào? Mình phải biết để che khuyết điểm, tôn vinh nét đẹp của họ lên, chứ không phải cứ múa tay, múa miệng nói là xong.

Nhiều người kiến thức cơ bản lại không có, cứ đi làm theo kiểu tô đủ son, trát đủ phấn lên mặt là coi như hoàn thành. Người ta trang điểm là phải hiểu được tính chất, tính cách của con người đó để làm. Nếu họ thắc mắc: "Ủa, nay sao chị thấy chị lạ quá? Chị không phải là chị nữa", đó là do mình làm sai, vì mình không khai thác được cái bên trong.

Ai cũng muốn mình đẹp theo cách riêng. Dù có khuyết điểm đi chăng nữa, đó cũng là bản chất trời sinh, cha mẹ cho mình, tạo hóa ban tặng, thì mình phải giữ điều đó và làm cho nó đẹp hơn trong mắt mọi người với chính dung nhan đó. Đừng cố gắng biến họ thành một người khác. Khi mình truyền cái đẹp qua nét cọ, mình làm sẽ khác hẳn. Theo tôi, lời nói phải song song với cảm nhận, thì đường nét cọ mới tinh tế hơn.

* Theo anh, vì sao vai trò và vị thế của nghệ sĩ trang điểm tại Việt Nam vẫn chưa được nhìn nhận đúng với giá trị thực?

- Giống như tôi đã nói, các bạn chưa tìm đúng được giá trị cho ngành nghề. Như bản thân tôi, ngày xưa đi làm nghề lúc mới 22 tuổi, và khi nổi tiếng là 24 tuổi, chỉ có 2 năm. Trong 2 năm đó, tôi học hỏi và biết rõ từng bước đầu ra nghề mình phải làm gì, và sau đó phát triển như thế nào.

Đến hôm nay, tôi được mệnh danh là "bậc thầy của các bậc thầy" nhờ vào việc truyền đạt tất cả những sáng tạo và kiến thức tôi đã dạy cho các bạn. Nhưng khi nghe người ta nói nghề này đang bị bão hòa, tôi rất buồn. Tôi cố gắng đi tìm nguyên nhân và nhận ra đó là do cái giá trị.

Các bạn chưa tìm hiểu đúng giá trị của ngành nghề. Khi bạn gửi một thông điệp hay một dịch vụ đến ai đó, người ta đón nhận nó phải tương xứng, tương đồng với nhau thì giá trị mới được nâng cao. Còn nếu các bạn cứ làm theo suy nghĩ cá nhân hay một cách hời hợt, không tìm được giá trị cốt lõi, thì chắc chắn điều đó sẽ không tồn tại.

* Trong quá trình làm nghề, đã bao giờ anh cảm thấy công việc của mình bị xem nhẹ hoặc hiểu sai chưa? Anh đã đối diện với điều đó như thế nào?

- Hơn 30 năm làm nghề, chắc chắn là có. Nhưng quan trọng là mình giải quyết nó như thế nào. Đôi lúc mình nghe người ta chê, mình thấy không đúng, mình buồn chứ. Nhưng đừng phản kháng ngay lập tức, điều đó không tốt. Trước tiên, hãy nhìn vào chính bản thân mình xem mình làm điều đó tốt chưa. Khi nhận được những lời nhận xét không đồng cảm, mình phải tìm cách nói để họ hiểu, và chứng minh cho họ thấy giá trị của mình đang nằm ở đâu.

* Điều gì khiến anh ấp ủ và quyết tâm thực hiện một chương trình trang điểm quy mô lớn, thay vì chỉ tập trung vào công việc cá nhân?

- Ở độ tuổi này, tôi không thể cạnh tranh với các bạn trẻ theo cách thông thường nữa. Tôi có kinh nghiệm, các bạn có sự trẻ trung, cộng hưởng lại sẽ làm được điều gì đó. Tôi ấp ủ một cuộc thi để đi tìm giá trị và phong cách Việt.

Hiện tại, nhiều bạn vẫn nói "make up phong cách Thái Lan", "make up phong cách Tây", "make up phong cách Hàn Quốc"..., tôi nghe rất chạnh lòng. Người Việt Nam mình cũng có những khuôn mặt riêng, sáng tạo riêng, kiến thức đầy đủ, tại sao không làm một phong cách trang điểm Việt? Tại sao phải mượn hình ảnh khác gắn vào mình? Các bạn make up artist phải hiểu và giải thích được điều đó cho khách hàng để họ thấy tính nhân văn. Khi làm được điều đó, tôi cảm thấy rất vui và công việc cũng nhẹ nhàng hơn.

* Anh kỳ vọng chương trình này sẽ thay đổi nhận thức của công chúng về nghề make up artist ra sao?

- Tôi muốn mọi người nhìn nhận nghề này một cách trẻ trung và mới mẻ hơn. Với chương trình năm 2024, tôi không coi đó là một sự tự mãn, mà muốn mỗi ngày nó phải mới hơn. Tôi cũng thấy những khuyết điểm cần khắc phục để công chúng đón nhận tinh tế và lan rộng hơn.

Tôi gặp đạo diễn Nguyễn Hải Triều và thấy được tư duy của thế hệ trẻ. Tôi sẵn sàng gửi gắm những tâm tư, những đứa con tinh thần của mình để Triều uốn nắn. Dù có chênh lệch về tuổi tác và suy nghĩ, nhưng nếu biết dung hòa, tôi hy vọng cuộc thi sẽ mang đến sự mới mẻ, kết hợp giữa kinh nghiệm người đi trước và sức trẻ của người mới. Nó vừa giải trí, vừa mang tính giáo dục, giúp mọi người hiểu rõ hơn về ngành nghề của chúng tôi.

* Thu nhập của một nghệ sĩ trang điểm ở thời điểm anh mới vào nghề so với hiện tại đã thay đổi như thế nào? Sự thay đổi đó phản ánh điều gì về thị trường?

- Chắc chắn là có thay đổi. Thu nhập phụ thuộc vào đẳng cấp nghề, tuổi nghề và kỹ thuật của mỗi người. Cá nhân tôi thấy, có người thích gu của mình, có người không. Khi người ta thích thì mọi thứ đều ổn. Thù lao nhận được từ khách hàng phản ánh đúng điều đó.

Về sự thay đổi của thị trường, thì rất rõ rệt. Ngày xưa, nền phải đánh thật chắc, lì, để đi quay phim hay lên sân khấu không bị bóng. Còn bây giờ, các bạn chuộng nền bóng loáng, lấp lánh, da căng mượt. Lúc đầu thấy khó chịu, nhưng dần rồi cũng quen và thấy nó tốt. Ví dụ như phong cách Douyin, bóng mắt hồi xưa phải che đi, giờ lại vẽ lên; mũi hồi xưa không đánh má hồng, giờ lại đánh màu ẩn lên mũi. Mọi thứ khác hẳn, nhưng có sự tiết chế, kỹ thuật bài bản, tạo ra phong cách mới. Đó cũng là một cách tiếp cận.

* Theo anh, đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp một make up artist (nghệ sĩ trang điểm) có thể nâng cao giá trị bản thân và thu nhập trong bối cảnh hiện nay?

- Về thu nhập, mỗi người sẽ có một định hướng chiến lược riêng. Còn về giá trị, tôi nghĩ tình hình chung là các bạn đang dần đánh mất nó. Đó là lý do tôi tổ chức cuộc thi này. Thông qua những lời chia sẻ, nhận xét từ ban giám khảo, tôi muốn lồng ghép ý nghĩa giáo dục, giúp các bạn hiểu rõ giá trị nghề nghiệp. Các bạn là thế hệ tiếp nối, viết tiếp câu chuyện của chúng tôi để mang lại dấu ấn cho ngành nghề.

* Khi làm việc với các nghệ sĩ nổi tiếng, áp lực lớn nhất mà anh từng gặp là gì? Làm sao để cân bằng giữa sáng tạo cá nhân và yêu cầu của khách hàng?

- Hơn 30 năm làm nghề, tôi đã làm việc với rất nhiều ca sĩ, từ lúc họ chỉ hát lót đến khi thành danh rực rỡ. Trước tiên, phải nhìn nhận tính chất và mong muốn của họ qua từng giai đoạn để giúp họ phát triển. Nghệ sĩ luôn bước lên những bậc thang mới, mình phải trau dồi để đáp ứng nhu cầu đó.

Điều quan trọng nhất là phải tôn trọng góc khuất của họ. Nghề này rất thân cận với nghệ sĩ, tuyệt đối không được nhiều chuyện, không đem câu chuyện cá nhân của họ ra bàn tán. Ai cũng có góc khuất riêng. Họ là đối tác, là người trả tiền cho mình, mình phải tôn trọng và làm tốt để họ hài lòng. Cứ đi bàn tán, thêm mắm thêm muối thì chắc chắn người ta sẽ không trọng dụng mình. Giữ được miệng thì mới giữ được đẳng cấp nghề.

* Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ hoặc bài học lớn khi hợp tác với các nghệ sĩ tên tuổi?

- Kỷ niệm thì nhiều lắm. Khoảng 5 năm nay, tôi lui về ở ẩn, chủ yếu giảng dạy, giáo dục và nghiên cứu để lan tỏa cho thế hệ trẻ. Tôi ít khi làm việc trực tiếp nhưng luôn quan sát. Mỗi người có một số phận, một góc khuất, một câu chuyện riêng. Tôi chọn sống tốt cho bản thân mình trước rồi mới tính chuyện phát triển ngành nghề. Hãy để họ sống với câu chuyện của họ, mình sống cho mình.

* Nếu được gửi gắm một lời khuyên cho những bạn trẻ muốn theo đuổi nghề trang điểm chuyên nghiệp, anh sẽ nói gì để họ không "múa miệng" mà thực sự "múa cọ"?

- Các bạn nên qua trường lớp học hỏi đàng hoàng. Hiện nay, nhiều bạn học khóa 3 tháng xong ra nghĩ mình có thể dạy lại người khác, tự xưng là thầy. Các bạn đang tạo một vỏ bọc mà bên trong không có kiến thức kỹ thuật thực sự.

Phải có thời gian trải nghiệm, tự đúc kết kinh nghiệm cho bản thân thì mới đủ năng lượng và năng lực để đứng ra chỉ dạy. Đừng chỉ học kiểu truyền miệng, truyền nghề. Như bản thân tôi, muốn nói ra điều gì để mọi người công nhận, tôi phải suy nghĩ, nghiên cứu, đảm bảo kiến thức đầy đủ mới dám truyền đạt.