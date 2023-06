Phú Yên: 2 xe khách tông trong đêm, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Sáng 18.6, Công an tỉnh Phú Yên xác nhận trên địa bàn tỉnh này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô khách trên QL1, đoạn qua xã Hòa An, H.Phú Hòa vào đêm 17.6. Hậu quả, 2 người tử vong và nhiều người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.



Hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe khách trên QL1 đoạn qua tỉnh Phú Yên CAO MINH

Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 ngày 17.6, trên QL1 đoạn qua xã Hòa An, H.Phú Hòa (Phú Yên), ô tô khách biển số 53S-8001 do ông Lê Hồng Quang (45 tuổi, ở Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc đã va chạm với ô tô khách biển số 43B-025.05 do ông Đỗ Tấn Quý (46 tuổi, ở Quảng Nam) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh N.N.H (35 tuổi, ở Đà Nẵng), hành khách đi trên xe khách 43B-025.05 tử vong và nhiều người bị thương phải đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, điều trị.

Bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết khi nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông này, bệnh viện đã kích hoạt "báo động đỏ" toàn bệnh viện để huy động lực lượng bác sĩ các khoa cấp cứu người bị nạn.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối 17.6 CAO MINH

Theo bác sĩ Dũng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận 10 người bị thương từ vụ tai nạn giao thông trên.

Đến sáng 18.6, một nạn nhân tên là N.T.T.T (44 tuổi, ở Đà Nẵng) đã tử vong. Một số trường hợp khác bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện hoặc sẽ chuyển lên tuyến trên. Hiện một số nạn nhân đã ổn định sức khỏe, các bác sĩ tiếp tục theo dõi để xử lý.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã đến hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên điều tra, làm rõ nguyên nhân.