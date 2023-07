Phú Yên: Bắt giữ thủ phạm mua bán ma túy sau 1 tuần truy nã

Ngày 4.7, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an H.Sông Hinh (Phú Yên) bắt giữ Nguyễn Thanh Hậu (33 tuổi, ở thôn Mỹ Bình, xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa, Phú Yên) theo quyết định truy nã ngày 29.6.2023 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Phú Yên.

Nguyễn Thanh Hậu THẾ MINH

Ngày 19.3, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Hậu 16 năm tù về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lợi dụng đang thời gian được tại ngoại, Hậu bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 29.6, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định truy nã đối với Hậu.

Qua quá trình sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 3.7, lực lượng công an đã tổ chức truy bắt người này tại H.Sông Hinh.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Phú Yên đã hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc và bàn giao cho cơ sở giam giữ.

Năm 2004, Nguyễn Thanh Hậu bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.