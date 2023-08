Phú Yên: Bắt quả tang một người tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18.8, thượng tá Trần Khắc Sử, Trưởng công an H.Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết đã xác minh và hoàn tất hồ sơ để bàn giao Kpă Lơi (54 tuổi, trú buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, H.Krông Pa, Gia Lai) cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.



Lực lượng Công an H.Sơn Hòa (Phú Yên) bắt quả tang vụ tàng trữ vũ khí trái phép MINH HUY

Theo thượng tá Sử, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên về việc tăng cường công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an H.Sơn Hòa đã rà soát, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, vận động giao nộp, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh xử lý.

Số vũ khí của nhóm người đang trên đường đưa về xã Phước Tân bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ Đức Huy

Qua công tác nắm tình hình, Công an H.Sơn Hòa đã phát hiện một nhóm người đang di chuyển từ khu vực rừng Bốn Tiếng, thuộc xã Phước Tân (H.Sơn Hòa) về trung tâm xã Phước Tân có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nên mật phục bắt quả tang.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 ngày 10.8, tại thôn Suối Đá, xã Phước Tân, Công an H.Sơn Hòa kiểm tra, phát hiện Kpă Gen (29 tuổi, trú thôn Ma Y, xã Phước Tân) đang tàng trữ 1 khẩu súng hơi và Kpă Lơi (54 tuổi, trú buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, H.Krông Pa, Gia Lai) đang tàng trữ 1 khẩu súng AR15 cùng 6 viên đạn. Kpă Gen là người điều khiển xe mô tô BS 98L3 - 4750 chở Kpă Lơi.

Cùng đi với Kpă Gen và Kpă Lơi còn có Rơ Ô Vương (32 tuổi) và Rơ Ô Đương (30 tuổi, cùng trú thôn Ma Giai, xã Đất Bằng, H.Krông Pa), mỗi người đều tàng trữ 1 khẩu súng hơi.

Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Kpă Lơi về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và lập biên bản tạm giữ 4 khẩu súng, gồm: 1 khẩu súng quân dụng AR15 cùng 6 viên đạn và 3 khẩu súng hơi bắn đạn chì; đồng thời tổ chức khám xét nơi ở của Kpă Lơi nhưng bước đầu, chưa phát hiện các tài liệu, đồ vật có liên quan.