Phú Yên: Bắt quả tang nhiều xe khai thác, vận chuyển cát trái phép

Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa (Phú Yên), cho biết rạng sáng 6.7, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TX.Đông Hòa và Công an P.Hòa Hiệp Bắc tuần tra phát hiện 1 xe múc và 4 xe tải đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực bờ biển khu phố Phước Lâm (P.Hòa Hiệp Bắc, TX.Đông Hòa).



Xe tải vận chuyển cát khai thác trái phép ở bờ biển P.Hòa Hiệp Bắc CÔNG AN TX.ĐÔNG HÒA

Tại hiện trường, xe múc hiệu Komatsu Trường Thành do ông B.N.S (ở khu phố Phú Hiệp 3, P.Hòa Hiệp Trung) đang múc cát lên thùng ô tô tải BS 78C - 085.41 do L.T.Th (ở khu phố Phú Thọ, P.Hòa Hiệp Trung) điều khiển.

Cách vị trí xe múc khoảng 400 m, có ô tô tải BS 78C - 080.96 do V.T.L (ở khu phố Phú Hiệp 1, P.Hòa Hiệp Trung) điều khiển đang lưu thông theo hướng đông - tây, trên thùng xe chở đầy cát. Gần khu vực khai thác cát trái phép còn có 2 ô tô tải BS 78C - 103.78 và 78C - 024.73 đang dừng đỗ, trên xe chưa chở cát.

Những người này thừa nhận đến đây để khai thác cát, 2 ô tô tải 78C -103.78 và 78C - 024.73 đang chờ đến lượt vào bãi để xe múc đưa cát lên thì bị lực lượng Công an TX.Đông Hòa phát hiện bắt quả tang.

Tổ công tác yêu cầu những người có mặt tại hiện trường cung cấp giấy tờ có liên quan đến việc khai thác khoáng sản (cát) tại địa điểm nói trên, nhưng không ai xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc được cấp phép khai thác cát ở khu vực này.

Công an TX.Đông Hòa đã tạm giữ toàn bộ phương tiện nói trên để tiếp tục xác minh, xử lý vi phạm theo quy định.

Xe ô tô đầu kéo 78C - 098.36 kéo theo rơ moóc 78R - 005.92 chở cát bị lực lượng chức năng TX.Đông Hòa bắt giữ CÔNG AN TX.ĐÔNG HÒA

Trước đó, vào tối 27.6, Công an TX.Đông Hòa tuần tra lưu động trên tuyến QL29, đoạn qua P.Hòa Vinh, phát hiện xe đầu kéo BS 78C - 098.36 kéo theo rơ moóc 78R - 005.92 do N.B.Q (ở xã An Nghiệp, H.Tuy An, Phú Yên) điều khiển lưu hành theo hướng đông - tây, trên rơ moóc tải chở 29 m3 cát. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Q. không xuất trình được nguồn gốc khoáng sản (cát) nói trên nên Công an TX.Đông Hòa lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tang vật.