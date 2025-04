Phú Yên còn 34 đơn vị hành chính cấp xã

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Phú Yên giảm từ 106 xã, phường, còn 34 đơn vị, gồm 27 xã và 7 phường. Trong đó, có 7 huyện, thị xã, thành phố chọn đặt tên xã theo địa danh, văn hóa, lịch sử. Riêng H.Tuy An và H.Phú Hòa đặt tên xã theo tên huyện và đánh số thứ tự.

Quảng trường 1.4 (TP.Tuy Hòa) sẽ được đổi tên thành quảng trường Phú Yên ẢNH: MINH MINH

H.Tuy An sáp nhập 15 xã, thị trấn thành 5 xã, lấy tên gọi lần lượt là: Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam và Tuy An Tây. Sáp nhập 9 xã, thị trấn của H.Phú Hòa thành 2 xã, gồm: Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2.

Sắp xếp 11 xã, thị trấn của H.Tây Hòa thành 4 xã, gồm: Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và Sơn Thành. Sắp xếp 14 xã, thị trấn của H.Sơn Hòa thành 4 xã, gồm: Sơn Hòa, Vân Hòa, Tây Sơn và Suối Trai.

Sắp xếp 11 xã, thị trấn của H.Sông Hinh thành 4 xã, gồm: Ea Ly, Ea Bá, Đức Bình và Sông Hinh. Sắp xếp 11 xã, thị trấn của H.Đồng Xuân thành 4 xã, gồm: Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Phước và Đồng Xuân.

TP.Tuy Hòa sẽ sắp xếp 12 xã, phường thành 3 phường: Tuy Hòa, Phú Lâm và Bình Kiến. Sắp xếp 13 xã, phường của TX.Sông Cầu còn 5 đơn vị, gồm: P.Xuân Đài, P.Sông Cầu, xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh và Xuân Lộc. Sắp xếp 10 xã, phường của TX.Đông Hòa còn 3 đơn vị, gồm: P.Đông Hòa, P.Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân.

Tại kỳ họp, HĐND cũng thông qua nghị quyết chủ trương hợp nhất tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk. Theo đó, tán thành chủ trương sáp nhập 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành tỉnh mới có tên gọi là Đắk Lắk, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

HĐND cũng thông qua nghị quyết đổi tên Quảng trường 1.4 (TP.Tuy Hòa) thành tên quảng trường Phú Yên, đặt tên đường số 14 (điểm đầu tại nút giao Độc Lập, điểm cuối nút giao với đại lộ Nguyễn Tất Thành) thành đường 1.4.