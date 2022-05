Phú Yên: Đảng ủy xã bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý rừng

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên vừa có thông báo cho biết, kỳ họp thứ 10 của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định kỷ luật Đảng ủy xã Sơn Thành Tây (H.Tây Hòa) nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Phan Công Trinh, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND H.Tây Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Tây từ năm 2017-2020, bằng hình thức khiển trách.

Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, Đảng ủy xã Sơn Thành Tây nhiệm kỳ 2015-2020 chấp hành chưa nghiêm quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng ủy về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 358, xã Sơn Thành Tây, sau đó TAND tỉnh Phú Yên đã xử phạt tù nhiều đối tượng vi phạm, trong đó có một số cán bộ lâm nghiệp và cán bộ UBND xã Sơn Thành Tây.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan trong vụ phá rừng nói trên.





Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ phá rừng giáp ranh giữa H.Tây Hòa và H.Sông Hinh (Phú Yên) đã được TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử sơ thẩm và đã tuyên án 34 bị cáo trong vụ án này.

Kỷ luật Phó giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên

Cũng tại kỳ họp thứ 10, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã biểu quyết thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Tứ, Phó giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, bằng hình thức khiển trách (vi phạm đã hết thời hiệu kỷ luật theo quy định).

Trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, ông Tứ đã thiếu kiểm tra, để cơ quan chuyên môn tham mưu ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất không đúng quy định pháp luật về đất đai; sau khi phát hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, ông Tứ đã kịp thời khắc phục hậu quả (ký quyết định thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp).

UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hùng Quân, Thành ủy viên, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Tuy Hòa; nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Tuy Hòa, bằng hình thức cảnh cáo và đề nghị thực hiện công tác cán bộ đối với ông Quân. Ông Quân đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trực tiếp ký tờ trình đề nghị UBND TP.Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất không đúng quy định pháp luật về đất đai, dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật đảng, hành chính và bị xử phạt tù.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Huỳnh Hải Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX.Sông Cầu. UBKT Tỉnh ủy Phú Yên nhận thấy ông Phú đã lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì giải quyết tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an TX.Sông Cầu chưa khách quan; chưa đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về giải quyết tố cáo. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phú.