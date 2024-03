Phú Yên: Hai vụ tai nạn xảy trong đêm khiến 3 người tử vong

Sáng 7.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên cho biết, trong đêm 6.3, trên địa bàn tỉnh này xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Theo đó, khoảng 22 giờ 15 ngày 6.3, xe máy BS 78N1 - 4072 do ông T.T (61 tuổi) điều khiển trên QL25 theo hướng đông - tây, chở theo bà L.T.A (67 tuổi, cùng ở xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên), khi đến đoạn qua xã Hòa An đã xảy ra va chạm với xe máy BS 78C1 - 655.81 do anh Đ.D.N (22 tuổi, ở xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa) điều khiển cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn trên QL25 C.T.V

Hậu quả, bà L.T.A tử vong tại chỗ, anh Đ.D.N bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Cũng trong đêm 6.3, khoảng 23 giờ, xe máy BS 51S - 0513 do ông N.N.T (40 tuổi) chở theo mẹ là bà N.T.V (66 tuổi, cùng ở xã Xuân Sơn Nam, H.Đồng Xuân, Phú Yên) chạy trên QL1 theo hướng nam - bắc, khi đến đoạn qua xã An Hiệp (H.Tuy An, Phú Yên) đã tông vào xe tải BS 78C - 045.76 đang đậu bên đường, cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn trên QL1 C.T.V

Hậu quả, cả hai mẹ con đều bị tử vong. Theo người nhà, ông T. vừa chạy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên xong, trên đường chở mẹ về nhà thì gặp tai nạn.