Phú Yên: Hộ gia đình tiết kiệm điện nhờ hiểu đúng ý nghĩa

Hiệu ứng từ chương trình chính là sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động của mỗi hộ gia đình, tạo thói quen, kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm. Đặc biệt hơn, nhiều hộ gia đình đã tiết kiệm được sản lượng điện nhờ hiểu đúng ý nghĩa của nó.

Với mục đích đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8.6.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn năm 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, PC Phú Yên đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và chia sẻ đến khách hàng, hộ gia đình các giải pháp tiết kiệm điện đơn giản, các giải pháp, cách làm hay trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm ẢNH: PC PHÚ YÊN

Ngoài ra, các điện lực trực thuộc công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra an toàn sử dụng điện kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn. Mỗi người dân sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, lại tiếp tục trở thành những tuyên truyền viên, hướng dẫn thêm nhiều người khác thực hiện các giải pháp an toàn, tiết kiệm điện.

Trong thời gian vừa qua, chương trình tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục. Người dân đã dần là những người tiêu dùng thông minh. Với chương trình "Hộ gia đình tiết kiệm" được ngành điện triển khai từ tháng 6.2024 đến nay, trong số 10.000 khách hàng tham gia, có nhiều khách hàng đã tiết kiệm được trên 50%, có hộ tỉ lệ giảm sâu đến 70%. Kết quả của chương trình đã đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.