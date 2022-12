Phú Yên: Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép chất ma túy

Chiều 20.12, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa (Phú Yên), cho biết mở rộng điều tra 2 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke Ron Rin ở khu phố Đa Ngư, P.Hòa Hiệp Nam và quán karaoke Bảo Trâm ở P.Hòa Vinh (TX.Đông Hòa); cơ quan CSĐT TX.Đông Hòa đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” và khởi tố, bắt tạm giam bị can Trương Nguyễn Khánh Sơn (25 tuổi, ở khu phố 3, P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa).

Cùng bị khởi tố về tội danh này nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú là bị can Lê Thành Vinh (25 tuổi, trú ở thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa).





Trước đó, ngày 10.10, cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Văn Toàn (44 tuổi, ở khu phố Đa Ngư, P.Hòa Hiệp Nam), chủ quán karaoke Ron Rin và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Thấm (39 tuổi, ở khu phố 2, P.Hòa Vinh, TX.Đông Hòa), chủ quán karaoke Bảo Trâm, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến nay, trong vụ án này, cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa, Phú Yên đã khởi tố 15 bị can về 2 tội: Mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.