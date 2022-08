Phú Yên: Khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố 2 bị can về tội tổ chức đánh bạc là vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng (46 tuổi) và Bùi Thị Tú Trinh (39 tuổi, cùng trú P.1, TP.Tuy Hòa); đồng thời khởi tố 9 bị can khác về tội đánh bạc.

Trước đó, ngày 24.8, Ban chuyên án của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên huy động 236 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị, địa phương chia thành 22 tổ đồng loạt đột nhập, bắt quả tang tại 22 địa điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề thuộc 5 địa phương, gồm: TP.Tuy Hòa, H.Phú Hòa, H.Sơn Hòa, H.Sông Hinh và TX.Đông Hòa.

Đây là chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên.





Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT tạm giữ nhiều tang vật, gồm: hơn 2,1 tỉ đồng tiền mặt, nhiều loại trang sức, kim loại màu vàng; 1 ô tô; 7 xe máy; 1 két sắt (chưa kiểm tra bên trong); 55 điện thoại di động; 7 máy tính bảng; 5 máy tính xách tay; 1 ti vi, 1 máy tính tiền và nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Hiện vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.