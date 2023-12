Phú Yên: Lội qua sông đi làm, người đàn ông bị nước cuốn mất tích

Chiều 16.12, UBND xã Hòa Mỹ Tây (H.Tây Hòa, Phú Yên) cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người đàn ông bị nước cuốn mất tích trong lúc lội qua sông Bánh Lái.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tìm kiếm ông T. NGÂN TRẦN

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ông L.V.T (67 tuổi, ở xã Hòa Đồng, H.Tây Hòa) cùng một người khác chuyển cây keo giống vào rẫy. Khi lội qua sông Bánh Lái, đoạn chảy qua xã Hòa Mỹ Tây, ông T. bị nước cuốn mất tích.

Theo người dân địa phương, khu vực ông T. lội bộ qua sông có mực nước tương đối cạn. Tuy nhiên, lúc đi qua sông, ông T. bất ngờ sụp vào hố, trượt chân nên bị nước cuốn trôi.

Nhận tin báo, Công an H.Tây Hòa phối hợp cùng Công an xã Hòa Mỹ Tây huy động lực lượng công an cùng người dân tìm kiếm ông T.

Trước diễn biến thời tiết thất thường ở thượng nguồn và nhà máy thủy điện chạy máy, UBND xã Hòa Mỹ Tây luôn tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về việc đảm bảo an toàn khi di chuyển qua lại khu vực sông này.