Phú Yên: Mưa lớn gây sạt lở đất, sập tường, 2 mẹ con bị thương

Chiều 13.11, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên), cho biết vào chiều tối 12.11 tại khu dân cư thôn Cần Lương, xã An Dân (H.Tuy An), mưa lớn làm sạt lở đất đá khiến tường nhà của một hộ dân bị sập. Hậu quả, hai mẹ con bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo ông Khoa, đó là hộ bà Đào Thị Tuyết với 4 nhân khẩu. Lúc xảy ra sạt lở đất, bà Tuyết và anh Lê Đào Long Nhật (con bà Tuyết) đang ở nhà sau nên khi vách tường sập xuống, đất đá và tường nhà đã đè vào người 2 mẹ con. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã đến hỗ trợ, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Đại Dương, Phó chủ tịch UBND xã An Dân, cho biết khu dân cư này trước đây không có hiện tượng sạt lở, nhưng trong đợt mưa này đã xảy ra hiện tượng sạt lở làm sập tường nhà của người dân. Ngoài hộ bà Tuyết, trong khu vực này còn có một căn nhà khác nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở nên chính quyền đã vận động di dời. Hiện chính quyền đã cử lực lượng bảo vệ tài sản của gia đình bà Tuyết.





Chị Lê Thị Hoàng Uyên (con gái của bà Tuyết), cho biết bà Tuyết bị đa chấn thương, dịch tràn màng phổi nên phải phẫu thuật trong khi bà không có bảo hiểm y tế. Còn anh Nhật bị đứt gân gót chân, phải phẫu thuật nối lại.

Ông Huỳnh Văn Khoa cho biết thêm, huyện này còn có 11 điểm dân cư khác có nguy cơ bị sạt lở ở các xã: An Lĩnh, An Mỹ, An Hiệp, An Ninh Đông, An Dân và thị trấn Chí Thạnh. Ở khu vực ven biển, các điểm như: thôn Mỹ Quang Nam (xã An Chấn); các thôn Phước Đồng, Nhơn Hội, Hội Sơn (xã An Hòa Hải); thôn Lễ Thịnh (xã An Ninh Đông) cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi triều cường, xâm thực.

“Các điểm có nguy cơ sạt lở, triều cường đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo. Người dân cần tuân thủ theo các hướng dẫn và chủ động phòng tránh sạt lở đất để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đối với những vị trí xung yếu, chính quyền các địa phương đã chuẩn bị phương án di dời người dân đến nơi an toàn”, ông Khoa nói.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, mưa lớn xảy ra trên diện rộng trên địa bàn tỉnh từ ngày 12.11 đến nay, lượng mưa đo được bình quân là 198 mm. Dự báo trong chiều và đêm 13.11, khu vực tỉnh Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Các sông, suối trong tỉnh sẽ xảy ra một đợt lũ, đỉnh lũ đạt mức báo động 1 đến báo động 2.