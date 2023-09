Phú Yên: Tông xe vào CSGT đang làm nhiệm vụ, lãnh án 16 năm tù

Chiều 21.9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Lâm (22 tuổi, ở thôn Thế Hiên, xã An Nghiệp, H.Tuy An, Phú Yên) 16 năm tù về tội giết người theo quy định tại khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Minh Lâm

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 20 ngày 15.1, Tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an H.Tuy An do thiếu tá Nguyễn Duy Quang điều hành, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch tại TT.Chí Thạnh (H.Tuy An, Phú Yên).

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Minh Lâm điều khiển xe máy trên đường ĐT 641 theo hướng đông - tây không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô xe nổ to, có dấu hiệu thay đổi kết cấu xe nên đại úy Nguyễn Mạnh Hùng đến đứng tại lề đường phía bắc, cầm dùi phát sáng, thổi còi và ra hiệu lệnh cho Lâm dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Lâm không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe tăng ga, tông trực diện vào người đại úy Hùng. Cú va chạm khiến đại úy Hùng văng ra xa khoảng 10 m, ngã trên mặt đường. Lâm cũng bị ngã văng ra khỏi xe máy, nằm trên mặt đường, xe máy bị trượt dài một đoạn khoảng 15 m.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với bị cáo Nguyễn Minh Lâm

Kết luận giám định pháp y xác định đại úy Hùng bị gãy xương bướm hai bên, gãy 1/3 trên xương chày phải, vỡ mâm chày phải, vỡ xương ổ mắt, gãy cung gò má phải, gãy xương chính mũi, vỡ xoang hàm, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 66%.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Lâm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện tác động gia đình bồi thường cho bị hại số tiền 30,8 triệu đồng.