Phú Yên: Trà trộn thăm nuôi để trộm cắp tài sản của bệnh nhân

Ngày 23.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy An (Phú Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Cảnh Phụng (40 tuổi, ở TT.Chí Thạnh, H.Tuy An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo điều 173 bộ luật Hình sự.

Bị can Dương Cảnh Phụng THANH AN

Trước đó, lợi dụng việc vào nơi điều trị để thăm nuôi bệnh nhân, khuya 8.1, Phụng trà trộn, lẻn vào tầng 3 khu vực nội trú Trung tâm Y tế H.Tuy An trộm cắp 2 điện thoại di động trị giá hơn 10 triệu đồng của người bệnh rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, các trinh sát hình sự Công an H.Tuy An triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng phát hiện, bắt giữ Phụng cùng tang vật khi Phụng chưa kịp đưa đi tiêu thụ.

Dương Cảnh Phụng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù lại tiếp tục gây án.