Phú Yên: Truy tìm chủ nợ đâm con nợ tử vong

Ngày 9.2, thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị này đã ra thông báo truy tìm Nguyễn Văn Thân (45 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa, Phú Yên), nghi can dùng dao đâm, chém con nợ tử vong, rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thông báo truy tìm nghi can Nguyễn Văn Thân CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nên khoảng 23 giờ ngày 8.2, Nguyễn Văn Thân gọi điện, nhắn tin đòi tiền anh T.C.T (37 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa).



Nửa giờ sau, sau khi nhậu xong, anh T. cùng anh T.T.H (26 tuổi) và anh N.Đ.D (35 tuổi, cùng ở P.Hòa Vinh, TX.Đông Hòa) đến nhà Nguyễn Văn Thân ở P.Hòa Hiệp Nam để nói chuyện. Anh T. vào nhà Nguyễn Văn Thân để nói chuyện thì xảy ra cãi cọ. Nguyễn Văn Thân lấy dao đâm, chém nhiều nhát vào người anh T.

Anh D. vào can thì bị Nguyễn Văn Thân chém trúng vào vùng mặt phải gây thương tích nên bỏ chạy ra ngoài, bảo anh H. chở đi cấp cứu. Anh T. cũng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, nhưng sau đó tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Thân đã bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thông báo nếu ai phát hiện nghi can Nguyễn Văn Thân cần báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên qua điều tra viên Lê Tấn Hoan (số điện thoại 0705.372.355), điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân (số điện thoại 0914.221.685).