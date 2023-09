Phú Yên: Xảy ra tai nạn lao động khi sửa điện, một người chết, một người bị thương

Sáng 5.9, tại thôn Phú Điềm (xã An Hòa Hải, H.Tuy An, Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn lao động khi công nhân của Điện lực H.Tuy An (thuộc Công ty Điện lực Phú Yên) sửa chữa đường dây 22kV. Hậu quả, một người tử vong và một người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến một người chết, một người bị thương do điện giật ĐỨC HUY

Những người dân địa phương cho biết, khoảng 6 giờ sáng 5.9, một đội công nhân đến thôn Phú Điềm sửa chữa dây điện bị đứt. Trong lúc các công nhân đang kéo dây điện lên trụ thì nghe tiếng hô hoán có người bị điện giật... Sau đó, các công nhân đưa những người bị nạn đi cấp cứu.

Sợi dây điện 22kV được công nhân kéo lên trụ ĐỨC HUY

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên xác nhận có hai công nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, công nhân B.Q.C (43 tuổi) đã tử vong trước khi đến bệnh viện, chẩn đoán do điện giật, còn công nhân V.T.P (28 tuổi) sau khi được cấp cứu đã tỉnh táo.

Ngay trong sáng 5.9, Công ty Điện lực Phú Yên đã điều động công nhân Điện lực TP.Tuy Hòa hỗ trợ Điện lực H.Tuy An tiếp tục khắc phục sự cố đường dây 22kV.

Mũ của công nhân điện lực còn lại tại hiện trường ĐỨC HUY

Sau khi vụ tai nạn lao động nói trên xảy ra, các lực lượng chức năng đã phối hợp để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.