Phú Yên: Xe tải chở mui nệm cháy rụi trên QL1 lúc sáng sớm

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, vụ cháy xe xảy ra sáng sớm 24.8, trên tuyến QL1 thuộc địa phận thôn Bình Chính, xã An Dân, H.Tuy An (Phú Yên), khi chiếc xe tải đang lưu thông trên đường.

Xe tải BS 89C-20739 do tài xế Đ.N.T (ở xã Diễn Mỹ, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông hướng bắc - nam. Khi đến khu vực thôn Bình Chính, xã An Dân (H.Tuy An), xe tải này bốc cháy.

Do hàng hóa trên xe là vật dụng dễ cháy nên lửa bốc lên rất lớn. Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường QL1 này bị ùn ứ, ách tắc hàng cây số.





Toàn bộ hàng hóa trên xe (chủ yếu là mui nệm) và chiếc xe bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng hơn 2,5 tỉ đồng.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Yên đến hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, xe chữa cháy được triển khai dập tắt đám cháy và phân luồng giao thông.

Sau khoảng hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy từ chiếc xe tải được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong về người.