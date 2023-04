Phú Yên: Xe tải lật vào vách núi, 4 người chết, 5 người bị thương

Khoảng 9 giờ sáng 3.4, trên tuyến đường ĐT643, đoạn qua xã An Mỹ (H.Tuy An, Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong và 5 người bị thương.



Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên đưa người bị nạn ra ngoài ĐỨC HUY

Thông tin ban đầu xác định, có 3 người đàn ông tử vong trong cabin nên Công an tỉnh Phú Yên điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đến hiện trường để cắt cabin, đưa người bị nạn ra ngoài.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên và Công an H.Tuy An cũng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp với lực lượng chức năng xử lý vụ tai nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên cắt cabin để đưa nạn nhân ra ngoài. ĐỨC HUY

Nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, đã đến hiện trường để chỉ đạo xử lý.

Xe tải lật chổng ngược. ĐỨC HUY

Bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết xe cứu thương của bệnh viện trên đường đi công tác về nên đã phối hợp cùng một số người dân dùng xe bán tải chở người bị thương đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cũng báo động đỏ và điều động 50 y sĩ, bác sĩ để cấp cứu người bị thương. Theo bác sĩ Dũng, có 6 người nhập viện, nhưng có 1 phụ nữ đã tử vong.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ tai nạn. ĐỨC HUY

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến 11 giờ trưa 3.4, trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đã có 4 người tử vong và 5 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Xe tải bị nạn mang biển số 73H-009.42, trên xe chở dưa hấu. Xe lưu thông theo hướng tây – đông, khi xuống dốc thì tự lật vào vách núi, lật ngược và đầu xe bẹp dúm.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. ĐỨC HUY

Hiện Công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.